У Криму помітили ракетний комплекс окупантів "Бастіон", — ЗМІ (фото)

Медіа повідомляє про те, що російські військові, які вивели ракетні комплекси "Бастіон" із Севастополя, можуть готуватися до нічного ракетного обстрілу.

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Пізнього вечора 6 березня з Козачої бухти Севастополя вийшов російський ракетний комплекс "Бастіон". Про це на правах анонімності медіа "Кримський вітер" повідомив один із місцевих мешканців.

За його словами, три машини ракетного комплексу "Бастіон" виїхали з Козачої бухти Севастополя на Очеретяне шосе.

"Можлива підготовка до нічної стрільби або передислокації", — повідомило медіа.

У Міністерстві оборони України поки що офіційно не прокоментували можливість завдання ударів по Україні з цього російського ракетного комплексу.

Ракетний комплекс "Бастіон": що про нього відомо

"Бастіон" — це береговий ракетний комплекс із протикорабельною ракетою П-800 "Онікс".

Призначений для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з'єднань, конвоїв, корабельних і авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

БРПК "Бастіон" є одним із носіїв ракети "Онікс", яка, зі свого боку, нарівні з ракетними комплексами "Калібр" і Х-35 "Уран" та перспективною гіперзвуковою протикорабельною ракетою "Циркон" є основною протикорабельною ракетною зброєю в Збройних силах Росії.

Розроблено в РФ і прийнято на озброєння у 2010 році.

Зокрема, "Бастіон" застосовувався російськими військовими під час бойових дій у Сирії.

Наразі "Бастіон" стоїть на озброєнні також у ЗС В'єтнаму та Сирії.

[ + – ] Береговий ракетний комплекс "Бастіон" надійшов на озброєння ЗС РФ у 2010 році

Нагадаємо, 5 березня в ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару ЗС РФ. За інформацією ОК "Південь", в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають 16 російських кораблів, із них 4 — ракетоносії "Калібрів". Це досить потужний потенціал, який говорить про можливість завдання ракетного удару в будь-який момент, тому що кораблі споряджені, готові та перебувають на бойовому чергуванні.

Дещо раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ навесні можуть завдавати ракетних ударів по транспортній інфраструктурі та гідротехнічних спорудах.