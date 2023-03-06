В Чехии запустили производство надувных приманок HIMARS (фото)

После начала войны в Украине у компании значительно выросло количество заказов. "Бизнес-бум" привел к наращиванию производства и расширению ассортимента.

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В Чехии настоящий бум на производство надувных военных приманок, которые вводят в заблуждение вражескую армию на поле боя в Украине. Об этом в интервью порталу Reuters заявил генеральный директор Inflactech Войтех Фрессер.

Потеря танка или другой военной техники на поле боя может очень навредить армии. Именно поэтому на помощь и приходят надувные приманки, которые размещаются на передовой с целью обмануть врага.

Компания базируется в городе Децин на севере Чехии и имеет в ассортименте не менее 30 различных надувных военных макетов — от танков и бронемашин до самолетов и гаубиц. В месяц мощность производства — 50 макетов, а теперь они добавили еще и американские РСЗО Himars.

[ + – ] Чехия увеличила производство надувных приманок Фото: Associated Press [ + – ] Чехия увеличила производство надувных приманок Фото: Associated Press

От танков до самолетов: что такое надувные приманки и как они помогают обмануть врага

В производстве используются исключительно легкие материалы по типу искусственного шелка. Общий вес составляет до 100 килограммов, а для развертывания и надувания такого типа "техники" нужно всего четыре солдата и 10 минут времени.

[ + – ] Чехия увеличила производство надувных приманок Фото: REUTERS

В компании Inflactech не раскрывают страны, куда экспортируют товар, а само решение должно быть одобрено правительством Чехии. На вопрос об отправке подобных систем в Украину директор Войтех Фрессер ответил следующим образом:

"Я могу себе представить, что, если мы хотим поддержать страну-партнера, которая находится в затруднении, то мы могли бы послать ей надувные приманки. Или она уже имеет их, а если нет, то обязательно получит".

Кроме того, в компании рассказали, что за последний год пережили "бизнес-бум", так как производство ложных целей увеличилось более чем на 100%. Стоимость такого оборудования от 10 до 100 тысяч долларов и это экономически выгоднее, чем уничтожение реальной цели.

[ + – ] Чехия увеличила производство надувных приманок Фото: REUTERS [ + – ] Чехия увеличила производство надувных приманок Фото: REUTERS

Напомним, 2 сентября портал The Washington писал, что деревянные HIMARS берут на себя удары российских ракет. Украина обзавелась целым парком деревянных высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), чтобы обмануть Россию и заставить ее запускать дорогостоящие ракеты дальнего радиуса действия по бесполезным ложным целям.