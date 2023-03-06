У Чехії запустили виробництво надувних приманок HIMARS (фото)

Після початку війни в Україні у компанії значно зросла кількість замовлень. "Бізнес-бум" призвів до нарощування виробництва та розширення асортименту.

Related video

У Чехії справжній бум на виробництво надувних військових приманок, які вводять в оману ворожу армію на полі бою в Україні. Про це в інтерв'ю порталу Reuters заявив генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер.

Втрата танка чи іншої військової техніки на полі бою може дуже зашкодити армії. Саме тому на допомогу й приходять надувні приманки, які розміщуються на передовій з метою обдурити ворога.

Компанія базується в місті Децін на півночі Чехії та має в асортименті не менш ніж 30 різних надувних військових макетів — від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. На місяць потужність виробництва — 50 макетів, а тепер вони додали ще й американські РСЗВ Himars.

[ + – ] Чехія збільшила виробництво надувних приманок Фото: Associated Press [ + – ] Чехія збільшила виробництво надувних приманок Фото: Associated Press

Від танків до літаків: що таке надувні приманки та як вони допомагають обдурити ворога

У виробництві використовуються виключно легкі матеріали на кшталт штучного шовку. Загальна вага складає до 100 кілограмів, а для розгортання та надування такого типу "техніки" потрібно всього четверо солдатів і 10 хвилин часу.

[ + – ] Чехія збільшила виробництво надувних приманок Фото: REUTERS

У компанії Inflactech не розкривають країни, куди експортують товар, а саме рішення має схвалити уряд Чехії. На запитання про відправку таких систем в Україну директор Войтех Фрессер відповів так:

"Я можу собі уявити, що якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає".

Крім того, у компанії розповіли, що за останній рік пережили "бізнес-бум", оскільки виробництво хибних цілей збільшилося більш ніж на 100%. Вартість такого обладнання — від 10 до 100 тисяч доларів, і це економічно вигідніше, ніж знищення реальної цілі.

[ + – ] Чехія збільшила виробництво надувних приманок Фото: REUTERS [ + – ] Чехія збільшила виробництво надувних приманок Фото: REUTERS

Нагадаємо, 2 вересня портал The Washington писав, що дерев'яні HIMARS беруть на себе удари російських ракет. Україна обзавелася цілим парком дерев'яних високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), щоб обдурити Росію та змусити її запускати дорогі ракети далекого радіусу дії по марних помилкових цілях.