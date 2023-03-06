ФСБ выдает за разминирование автомобиля Малофеева запись с другой машиной — расследователи (фото, видео)
Российские журналисты сравнили "Мерседесы" из двух видео и выяснили, что правоохранители разминировали машину другой модели. Также расследователей заинтересовало, как заминированный автомобиль переместился с уличной стоянки в подземную.
Российское СМИ "РИА Новости" обнародовало видео разминирования на российской ФСБ машины миллиардера и главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Однако журналисты заметили отличия в дизайне автомобилей и выяснили, что заминировали и разминировали на записях автомобили разных моделей. Об этом стало известно из материала The Insider.
Расследователей навело на мысль о подмене машины отсутствие эмблемы Maybach на заднем крыле автомобиля. На видео, где ее "заминировали", эмблема незаметна. Однако на втором видео она отчетливо видна.
"В принципе, можно было бы предположить, что эмблема на нем незаметна, хоть это и маловероятно. Но даже при низком разрешении нетрудно рассмотреть, что на крышке багажника слева от эмблемы Mercedes ничего нет. У Mercedes Maybach там должна быть надпись Maybach", – объяснили журналисты.
Журналист Андрей Захаров также обнародовал свои вопросы к видео ФСБ. Его заинтересовало, почему в машине никого не было. Захаров рассказал, что российский олигарх всегда ездит с личным охранником и водителем, поэтому выбирает пассажирское сиденье сзади. Расследователь не понимает, куда делся водитель из авто, когда его "минировали".
Другой российский СМИ задал еще более простой вопрос: почему заминировали и разминировали автомобиль в разных местах. "Агентство" считает странным, что "Мерседес" переместился с уличной парковки на подземную.
Напомним, по версии российских спецслужб, Константина Малофеева хотел взорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, за которым якобы стоит СБУ. Сам олигарх заявил, что угрозы и теракты не заставят его отказаться от патриотической позиции.
5 марта судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп рассказал, как устроить трибунал над президентом России Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно будет собрать минимум 90 голосов, и право вето в ООН РФ не поможет. Судья заявил, что необходимо будет заручиться поддержкой не только европейских стран. Также он объяснил, что самостоятельно судить Путина Украина не сможет.