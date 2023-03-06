ФСБ выдает за разминирование автомобиля Малофеева запись с другой машиной — расследователи (фото, видео)

Российские журналисты сравнили "Мерседесы" из двух видео и выяснили, что правоохранители разминировали машину другой модели. Также расследователей заинтересовало, как заминированный автомобиль переместился с уличной стоянки в подземную.

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Российское СМИ "РИА Новости" обнародовало видео разминирования на российской ФСБ машины миллиардера и главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Однако журналисты заметили отличия в дизайне автомобилей и выяснили, что заминировали и разминировали на записях автомобили разных моделей. Об этом стало известно из материала The Insider.

Расследователей навело на мысль о подмене машины отсутствие эмблемы Maybach на заднем крыле автомобиля. На видео, где ее "заминировали", эмблема незаметна. Однако на втором видео она отчетливо видна.

[ + – ] Заминирование автомобиля Малофеева Фото: Скрин видео [ + – ] Разминирование автомобиля Малофеева Фото: Скрин видео

"В принципе, можно было бы предположить, что эмблема на нем незаметна, хоть это и маловероятно. Но даже при низком разрешении нетрудно рассмотреть, что на крышке багажника слева от эмблемы Mercedes ничего нет. У Mercedes Maybach там должна быть надпись Maybach", – объяснили журналисты.

Журналист Андрей Захаров также обнародовал свои вопросы к видео ФСБ. Его заинтересовало, почему в машине никого не было. Захаров рассказал, что российский олигарх всегда ездит с личным охранником и водителем, поэтому выбирает пассажирское сиденье сзади. Расследователь не понимает, куда делся водитель из авто, когда его "минировали".

Другой российский СМИ задал еще более простой вопрос: почему заминировали и разминировали автомобиль в разных местах. "Агентство" считает странным, что "Мерседес" переместился с уличной парковки на подземную.

[ + – ] Видео разминирования автомобиля ФСБ

Напомним, по версии российских спецслужб, Константина Малофеева хотел взорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, за которым якобы стоит СБУ. Сам олигарх заявил, что угрозы и теракты не заставят его отказаться от патриотической позиции.

5 марта судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп рассказал, как устроить трибунал над президентом России Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно будет собрать минимум 90 голосов, и право вето в ООН РФ не поможет. Судья заявил, что необходимо будет заручиться поддержкой не только европейских стран. Также он объяснил, что самостоятельно судить Путина Украина не сможет.