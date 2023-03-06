ФСБ видає за розмінування автівки Малофєєва запис з іншою машиною, — розслідувачі (фото, відео)

Російські журналісти порівняли "Мерседеси" з двох відео та з’ясували, що правоохоронці розмінували машину іншої моделі. Також розслідувачів зацікавило, як заміноване авто перемістилось з вуличної стоянки у підземну.

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Російське ЗМІ "РИА Новости" оприлюднило відео розмінування російською ФСБ машини мільярдера та голови групи компаній "Царгород" Костянтина Малофєєва. Однак журналісти помітили відмінності у дизайні автівок та з’ясували, що заміновували та розміновували на записах авто різних моделей. Про це стало відомо з матеріалу "The Insider".

Розслідувачів навела на думку про підміну машини відсутність емблеми Maybach на задньому крилі автівки. На відео, де її "замінували", емблема непомітна. Однак на другому відео вона чітко видна.

[ + – ] Замінування автівки Малофєєва Фото: Скрін відео [ + – ] Розмінування автівки Малофєєва Фото: Скрін відео

"В принципі, можна було б припустити, що емблема на ньому непомітна, хоч це й малоймовірно. Але навіть при низькій роздільній здатності неважко розглянути, що на кришці багажника зліва від емблеми Mercedes нічого немає. У Mercedes Maybach там має бути напис Maybach", — пояснили журналісти.

Журналіст Андрій Захаров також опублікував свої питання до відео ФСБ. Його зацікавило, чому у машині нікого не було. Захаров розповів, що російський олігарх завжди їздить з особистим охоронцем та водієм, тому обирає пасажирське сидіння позаду. Розслідувач не розуміє, куди подівся водій з авто, коли його "мінували".

Інше російське ЗМІ поставило ще простіше запитання: чому замінували та розмінували автівку у різних місцях. "Агентство" вважає дивним, що "Мерседес" перемістився з вуличного паркування на підземне.

[ + – ] Відео розмінування автівки ФСБ

Нагадаємо, за версією російських спецслужб, Костянтина Малофєєва хотів підірвати засновник "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін, за яким нібито стоїть СБУ. Сам олігарх заявив, що погрози та теракти не змусять його відмовитись від патріотичної позиції.

Вчора, 5 березня суддя Народного суду у Гаазі Стівен Реп розповів, як влаштувати трибунал над президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, для цього потрібно буде зібрати щонайменше 90 голосів, і право вето в ООН РФ не допоможе. Суддя заявив, що необхідно буде заручитись підтримкою не лише європейських країн. Також він пояснив, що самостійно судити Путіна Україна не зможе.