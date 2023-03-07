"Готовы к применению": РФ увеличила число ракетоносителей в Черном море, — ОК "Юг"

Общий залп подготовленных крылатых ракет "Калибр", по словам Натальи Гуменюк, насчитывает 24 единицы. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги из-за высокой ракетной угрозы.

Related video

В море дежурят два надводных и два подводных ракетоносителя врага. Об этом 7 марта сообщила в эфире телемарафона Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Представительница ВСУ объяснила, что российские захватчики пытаются испытать украинцев на крепость психологически. Ракетная угроза действительно высока, ведь пренебрегать наличием такого количества ракетоносителей нельзя.

"Они готовы к применению в любой момент", – сообщила Гуменюк.

Увеличение количества соответствующего оружия в Черном море российские захватчики также используют и как психологическое влияние на граждан. Для врага важно спровоцировать панические настроения среди населения. Российский флот пытается демонстрировать, что имеет в арсенале большое количество боеприпасов дальнего радиуса действия, но это не так, поскольку интенсивность запусков существенно снизилась.

Российские войска значительно активизировали усилия по запуску разведывательных беспилотников. Оккупанты пытаются чаще атаковать с северного направления. На юге украинское ПВО демонстрирует высокие показатели уничтожения враждебных летательных целей. Россия и дальше будет стремиться привлечь больше сил для атак, чтобы попытаться изменить ситуацию на южном направлении в свою пользу.

Напомним, Фокус сообщал, что в феврале ВМФ РФ ужесточил подготовку по вероятному применению ракетоносителей. Украинские защитники фиксировали передвижение подводной лодки с "Калибрами" на борту. В конце февраля в акватории Черного моря ВМС Украины обнаружена корабельная группировка в общей сложности из 9 единиц.

Ранее Фокус писал, что на территории временного оккупированного Крыма российские захватчики проводят мероприятия по усилению собственной ПВО. Местные жители в районе Казачьей бухты видели ракетный комплекс оккупантов "Бастион", который на полуострове не фиксировали в значительном количестве.