"Готові до застосування": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, — ОК "Південь"

Загальний залп підготовлених крилатих ракет "Калібр", за словами Наталії Гуменюк, налічує 24 одиниці. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги через високу ракетну загрозу.

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У морі чергують два надводні та два підводні ракетоносії ворога. Про це 7 березня повідомила в ефірі телемарафону Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Представниця ЗСУ пояснила, що російські загарбники намагаються випробувати українців у психологічному аспекті. Ракетна загроза справді висока, адже нехтувати наявністю такої кількості ракетоносіїв не можна.

"Вони готові до застосування будь-якої миті", — повідомила Гуменюк.

Збільшення кількості відповідної зброї у Чорному морі російські загарбники також використовують як психологічний вплив на громадян. Для ворога важливо спровокувати панічні настрої серед населення. Російський флот намагається демонструвати, що має в арсеналі багато боєприпасів далекого радіусу дії, але це не так, оскільки інтенсивність запусків суттєво знизилася.

Російські війська значно активізували зусилля із запуску розвідувальних безпілотників. Окупанти намагаються частіше атакувати з північного напрямку. На півдні українська ППО демонструє високі показники знищення ворожих літальних цілей. Росія і надалі прагнутиме залучити більше сил для атак, щоб спробувати змінити ситуацію на південному напрямку на свою користь.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в лютому ВМФ РФ посилив підготовку щодо можливого застосування ракетоносіїв. Українські захисники фіксували пересування підводного човна з "Калібрами" на борту. Наприкінці лютого в акваторії Чорного моря ВМС України виявлено корабельне угрупування загалом із 9 одиниць.

Раніше Фокус писав, що на території тимчасового окупованого Криму російські загарбники проводять заходи щодо посилення власної ППО. Місцеві жителі у районі Козачої бухти бачили ракетний комплекс окупантів "Бастіон", який на півострові не фіксували у значній кількості.