После вторжения в Украину Россия расширила свои авиабазы, — соцсети (фото, видео)

По словам аналитика American Enterprise Institute Брэда Эфрика, изменения были отмечены как на базах внутри РФ, так и в оккупированных регионах Украины. На аэродроме в Таганроге появилось больше авиатехники, а в районе Геническа строится новая база с вертолетной площадкой.

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Российские силы расширили несколько военных баз после начала масштабного вторжения в Украину в прошлом году, к такому выводу пришел аналитик Брэд Эфрик из American Enterprise Institute. Пост опубликован в его Twitter.

Изменения были отмечены как на базах внутри РФ, так и в оккупированных регионах Украины.

По утверждениям исследователя, на аэродроме Миллерово в западной части РФ, который используется для проведения операций на востоке Украины, теперь появились новые вертолетные площадки.

[ + – ] Изменения на авиабазе Миллерово по состоянию на конец декабря 2022 года

В то же время в Крыму расширился аэродром Бельбек.

[ + – ] Бельбек

На аэродроме в Таганроге появилось несколько новых единиц техники, вертолетов и прочего.

[ + – ] Авиабаза в Таганроге

"В этом списке лишь некоторые из тех, которые Россия расширила с начала полномасштабного вторжения в Украину", — пояснил аналитик.

[ + – ] На авиабазу в Ейске передислоцировали несколько единиц авиатехники

Аэропорт в Бердянске стал укрепленной вертолетной площадкой. Здесь появились окопы и заградительные сооружения.

[ + – ] Бердянск

В районе недалеко от Геническа началось строительство новой авиабазы, есть место для вертолетной площадки.

[ + – ] Геническ

Для противодействия этим угрозам Украина размещает современные системы противовоздушной обороны.

Ранее Фокус разбирался в том, что из себя представляет система IRIS-T, призванная защитить Украину от дронов-камикадзе.

Напомним, что первые Patriot уже прибыли в Украину. Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.