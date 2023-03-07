После вторжения в Украину Россия расширила свои авиабазы, — соцсети (фото, видео)
По словам аналитика American Enterprise Institute Брэда Эфрика, изменения были отмечены как на базах внутри РФ, так и в оккупированных регионах Украины. На аэродроме в Таганроге появилось больше авиатехники, а в районе Геническа строится новая база с вертолетной площадкой.
Российские силы расширили несколько военных баз после начала масштабного вторжения в Украину в прошлом году, к такому выводу пришел аналитик Брэд Эфрик из American Enterprise Institute. Пост опубликован в его Twitter.
Изменения были отмечены как на базах внутри РФ, так и в оккупированных регионах Украины.
По утверждениям исследователя, на аэродроме Миллерово в западной части РФ, который используется для проведения операций на востоке Украины, теперь появились новые вертолетные площадки.
В то же время в Крыму расширился аэродром Бельбек.
На аэродроме в Таганроге появилось несколько новых единиц техники, вертолетов и прочего.
"В этом списке лишь некоторые из тех, которые Россия расширила с начала полномасштабного вторжения в Украину", — пояснил аналитик.
Аэропорт в Бердянске стал укрепленной вертолетной площадкой. Здесь появились окопы и заградительные сооружения.
В районе недалеко от Геническа началось строительство новой авиабазы, есть место для вертолетной площадки.
Для противодействия этим угрозам Украина размещает современные системы противовоздушной обороны.
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