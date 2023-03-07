Після вторгнення в Україну Росія розширила свої авіабази, — соцмережі (фото, відео)
За словами аналітика American Enterprise Institute Бреда Ефріка, зміни було відзначено як на базах усередині РФ, так і в окупованих регіонах України. На аеродромі в Таганрозі з'явилося більше авіатехніки, а в районі Генічеська будується нова база з вертолітним майданчиком.
Російські сили розширили кілька військових баз після початку масштабного вторгнення в Україну минулого року, такого висновку дійшов аналітик Бред Ефрік із American Enterprise Institute. Пост опублікований у його Twitter.
Зміни відзначені як на базах усередині РФ, так і в окупованих регіонах України.
За твердженнями дослідника, на аеродромі "Міллерово" в західній частині РФ, який використовується для проведення операцій на сході України, наразі з'явилися нові гелікоптерні майданчики.
Водночас у Криму розширився аеродром "Бельбек".
На аеродромі в Таганрозі з'явилося кілька нових одиниць техніки, гелікоптерів та інше.
"У цьому списку лише деякі з тих, що Росія розширила з початку повномасштабного вторгнення в Україну", — пояснив аналітик.
Аеропорт у Бердянську став укріпленим вертолітним майданчиком. Тут з'явилися окопи та загороджувальні споруди.
У районі неподалік від Генічеська розпочалося будівництво нової авіабази, є місце для вертолітного майданчика.
Для протидії цим загрозам Україна розміщує сучасні системи протиповітряної оборони.
Раніше Фокус розбирався в тому, що таке система IRIS-T, яка покликана захистити Україну від дронів-камікадзе.
Нагадаємо, що перші Patriot уже прибули в Україну. Таку заяву зробив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.