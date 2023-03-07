Стерта с лица Земли: в ОП показали разрушенную россиянами Марьинку (видео)

По словам Андрея Ермака, Марьинки "больше нет". У Зеленского напомнили, что военно-политическое руководство России ждет трибунал за преступления в Украине.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак показал последствия обстрела российскими оккупантами города Марьинка Донецкой области. Соответствующее видео Ермак опубликовал в своем телеграм-канале 7 марта.

Судя по видео, от города, где до полномасштабного наступления России приживали около 10 тысяч человек, почти ничего не осталось.

В Офисе президента напомнили, что военно-политическое руководство РФ ждет трибунал за военные преступления против украинцев. 5 марта Андрей Ермак писал, что Марьинки "больше нет".

"Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Маринку и другие украинские города? За преступления и убийства? Трибунал. Санкционная удавка. Уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включительно со временами Второй мировой. Репарации. Демилитаризация. Падение режима", — писал Ермак.

"Марьинка больше не существует"

Газета The New York Times показала, как бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады обороняют город Марьинку. Украинские позиции находятся в 274 метрах от ВС РФ.

Издание отмечало, что по факту Марьинки больше не существует, из 9000 мирных жителей практически ни кого не осталось. Все здания сравняли с землей или превратили в развалины. Российские войска смогли прорвать оборону, но не смогли захватить весь город. Оборона Марьинки продолжается.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в ходе обороны Марьинки в одиночку уничтожил 8 единиц вражеской бронетехники.