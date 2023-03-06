"Город больше не существует": в NYT показали оборону Марьинки бойцами 79-й бригады (фото)

Расстояние от украинских десантников до российских войск порой доходит до 300 метров. Военные держат оборону под постоянными артиллерийскими и штурмовыми атаками.

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Марьинка — это одно из тех мест, где кадры напоминают апокалипсис. ВС РФ практически стерли с лица земли целый населенный пункт. Журналисты The New York Times показали, как бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады обороняют город.

Российские оккупанты иногда подходят настолько близко к позициям десантников, что их видно даже невооруженным взглядом. Украинские позиции находятся в 274 метрах от ВС РФ (300 ярдов), поэтому журналисты застали эпизод как украинский военный Богдан "заставил молчать" врага, который активно окапывался, из гранатомета.

Украинские защитники отбивают попытки РФ захватить новые позиции возле Марьинки несмотря на постоянные атаки российской авиации, артиллерии, штурмовых групп, а также постоянную разведку беспилотниками. Отмечается, что за всю зиму оккупанты смогли захватить только 643 квадратных километра на всем востоке Украине. Цена удержание земли, как пишут журналисты, потери украинских бойцов. Бойцы 79-й бригады говорят, что они готовы погибнуть, защищая украинскую землю.

[ + – ] Украинские военные на позициях в Марьинке Фото: The New York Times

По факту Марьинки больше не существует, из 9000 мирных жителей практически ни кого не осталось. Все здания сравняли с землей или превратили в развалины. Российские войска смогли прорвать оборону, но не смогли захватить весь город. Оборона Марьинки продолжается.

Украинские бойцы, которые были свидетелями атак с близкого расстояния, говорят, что ВС РФ часто посылают первую волну пехоты на штурм траншеи, зная, что они, скорее всего, будут убиты. Затем корректировщики находят огневые позиции украинских войск и открывают по ним шквальный минометно-артиллерийский огонь. Затем врывается вторая волна пехоты, которая пытается зайти в окопы.

[ + – ] Оборона Марьинки Фото: The New York Times [ + – ] Оборона Марьинки Фото: The New York Times [ + – ] Оборона Марьинки Фото: The New York Times [ + – ] Оборона Марьинки

Бойцы ВСУ утверждают, что они готовы сдерживать такие "мясные штурмы", и будут готовы идти в контрнаступление, когда будет такой приказ.

Напомним, 28 февраля 79-я бригада показала уничтожение 8 единиц техники ВС РФ, которая была уничтожена одним украинским десантником.

23 февраля в ВСУ рассказали о потерях ВС РФ под Угледаром и Марьинкой. Оккупанты потеряли сотни солдат и 14 танков за день.