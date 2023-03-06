"Міста більше не існує": у NYT показали оборону Мар'їнки бійцями 79-ї бригади (фото)

Відстань від українських десантників до російських військ часом сягає 300 метрів. Військові тримають оборону під постійними артилерійськими та штурмовими атаками.

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Мар'їнка — це одне з тих місць, де кадри нагадують апокаліпсис. ЗС РФ фактично стерли з лиця землі цілий населений пункт. Журналісти The New York Times показали, як бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади обороняють місто.

Російські окупанти іноді підходять настільки близько до позицій десантників, що їх видно навіть неозброєним поглядом. Українські позиції знаходяться за 274 метри від ЗС РФ (300 ярдів), тому журналісти застали епізод, як український військовий Богдан "змусив мовчати" ворога, який активно окопувався, з гранатомета.

Українські захисники відбивають спроби РФ захопити нові позиції біля Мар'їнки, незважаючи на постійні атаки російської авіації, артилерії, штурмових груп, а також постійну розвідку безпілотниками. Зазначається, що за всю зиму окупанти змогли захопити лише 643 квадратні кілометри на всьому сході України. Ціна утримання землі, як пишуть журналісти, втрати українських бійців. Бійці 79-ї бригади кажуть, що готові загинути, захищаючи українську землю.

[ + – ] Українські військові на позиціях у Мар'їнці Фото: biden

По факту Мар'їнки більше не існує, із 9 000 мирних жителів практично нікого не залишилося. Усі будівлі зрівняли із землею або перетворили на руїни. Російські війська змогли прорвати оборону, але не змогли захопити все місто. Оборона Мар'їнки продовжується.

Українські бійці, які були свідками атак зблизька, кажуть, що ЗС РФ часто відправляють першу хвилю піхоти на штурм траншеї, знаючи, що вони, швидше за все, будуть убиті. Потім коригувальники знаходять вогневі позиції українських військ та відкривають по них шквальний мінометно-артилерійський вогонь. Потім вривається друга хвиля піхоти, яка намагається зайти в окопи.

[ + – ] Оборона Мар'їнки Фото: biden [ + – ] Оборона Мар'їнки Фото: The New York Times [ + – ] Оборона Мар'їнки Фото: biden [ + – ] Оборона Мар'їнки

Бійці ЗСУ стверджують, що вони готові стримувати такі "м'ясні штурми" і будуть готові йти в контрнаступ, коли буде такий наказ.

Нагадаємо, 28 лютого 79-а бригада показала знищення 8 одиниць техніки ЗС РФ, яка була знищена одним українським десантником.

23 лютого у ЗСУ розповіли про втрати ЗС РФ під Вугледаром та Мар'їнкою. Окупанти втратили сотні солдатів та 14 танків за день.