Стерта з лиця Землі: в ОП показали зруйновану росіянами Мар'їнку (відео)

За словами Андрія Єрмака, Мар'їнки "більше немає". У Зеленського нагадали, що військово-політичне керівництво Росії чекає на трибунал за злочини в Україні.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав наслідки обстрілу російськими окупантами міста Мар'їнка Донецької області. Відповідне відео Єрмак опублікував у своєму телеграм-каналі 7 березня.

Судячи з відео, від міста, де до повномасштабного наступу Росії приживало майже 10 тисяч людей, майже нічого не залишилося.

В Офісі президента нагадали, що військово-політичне керівництво РФ чекає на трибунал за воєнні злочини проти українців. 5 березня Андрій Єрмак писав, що Мар'їнки "більше немає".

"Так виглядають наслідки діяльності терористичної росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. "Русскій мір". До нього Мар'їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар'їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму", — писав Єрмак.

"Мар'їнка більше не існує"

Газета The New York Times показала, як бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади обороняють місто Мар'їнку. Українські позиції знаходяться за 274 метри від ЗС РФ.

Видання зазначало, що по факту Мар'їнки більше не існує, із 9 000 мирних жителів практично нікого не залишилося. Усі будівлі зрівняли із землею або перетворили на руїни. Російські війська змогли прорвати оборону, але не змогли захопити все місто. Оборона Мар'їнки продовжується.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади під час оборони Мар'їнки поодинці знищив 8 одиниць ворожої бронетехніки.