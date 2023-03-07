Чехия вслед за Германией отправила запрос в Швейцарию на покупку танков Leopard 2

На хранении у швейцарской армии находится 96 танков, из которых Минобороны необходимо 34 машины, остальные Leopard 2 могут продать союзникам.

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Вице-президент Швейцарии Виола Амхред подтвердила, что правительство Чехии направило запрос в страну для покупки танков Leopard 2. Об этом сообщает швейцарское издание SRF.

Правительство Швейцарии на данный момент имеет два запроса из Берлина и Праги на продажу танков Leopard 2. На хранении в стране находится около 100 танков Leopard 2. Виола Амхред отмечает, что часть техники им нужна для собственных нужд, другую же они готовы продавать странам ЕС, которые пожертвовали свои танки Украине.

На данный момент ни один из запросов не получил ответа. Ранее в Минобороны Швейцарии утверждали, что для собственных нужд им нужно 34 танков Leopard 2. В случае положительного решения правительства далее потребуется соглашение парламента.

Напомним, 3 марта Швейцария получила запрос от Германии на приобретение 96 танков Leopard 2, чтобы передавать их странам, которые пожертвовали их украинской армии.

6 марта в Швейцарии парламент запретил реэкспортировать швейцарское вооружение в Украину, однако в скором времени законодатели рассмотрят еще одну инициативу.