Чехія слідом за Німеччиною надіслала запит до Швейцарії на купівлю танків Leopard 2

На зберіганні у швейцарської армії є 96 танків, із яких Міноборони необхідно 34 машини, решту Leopard 2 можуть продати союзникам.

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Віцепрезидентка Швейцарії Віола Амгерд підтвердила, що уряд Чехії направив запит до країни для покупки танків Leopard 2. Про це повідомляє швейцарське видання SRF.

Уряд Швейцарії наразі має два запити з Берліна та Праги на продаж танків Leopard 2. На зберіганні в країні є близько 100 танків Leopard 2. Віола Амгерд зазначає, що частина техніки їм потрібна для власних потреб, іншу вони готові продавати країнам ЄС, котрі пожертвували свої танки Україні.

Наразі жоден із запитів не отримав відповіді. Раніше в Міноборони Швейцарії стверджували, що для власних потреб їм потрібно 34 танки Leopard 2. У разі позитивного рішення уряду далі буде потрібна угода парламенту.

Нагадаємо, 3 березня Швейцарія отримала запит від Німеччини на придбання 96 танків Leopard 2, щоб передавати їх країнам, які пожертвували їх українській армії.

6 березня у Швейцарії парламент заборонив реекспортувати швейцарське озброєння в Україну, проте незабаром законодавці розглянуть ще одну ініціативу.