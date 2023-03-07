"Время в пользу Украины": в РФ спешат завершить войну, опасаюсь нового оружия ВСУ (видео)

По оценкам Economist, скоро 30% украинской армии будут вооружены по стандартам НАТО. В свою очередь, военный аналитик Михаил Ходаренок на росТВ заявил, что каждое поставленное оружие усиливает наступательный потенциал ВСУ.

Related video

Пропагандисты на российском ТВ заявили, что нужно "завершать конфликт как можно скорее", поскольку время на играет на руку Украине, и каждое поставленное оружие усиливает потенциал ВСУ. Об этом сказал отставной российский полковник и военный аналитик Михаил Ходаренок. Фрагмент программы опубликован в Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

"Время сейчас, мне кажется… с поставками, с передачей каждой партии западного вооружения Вооруженные силы Украины все более приобретают новые и наступательные возможности, и оперативные, и боевые. Поэтому время сейчас вроде как в их пользу", — заявил Ходаренок, добавив, что "надо завершать этот конфликт в максимально короткие сроки".

[ + – ] На росТВ обсуждают поставки западных вооружений Украине

З0% ВСУ будут вооружены по стандартам НАТО

Поставки оружия в Украину превратились из небольшой струйки в целый поток, отмечает The Economist. Западные страны, главным образом США, передали ВСУ вооружений на миллиарды долларов. По словам одного из представителей европейского оборонного ведомства, в январе 2023 года в Германии был согласован новый объем поставок, соответствующий примерно двум третям всего того, что Киев получил за 2022 год.

Названия некоторых из этих вооружений и разновидностей военной техники звучат не столь впечатляюще, как танки. Так, в недавнем пакете от США значились бронированные мостоукладчики, которые все же будут необходимы при любом будущем наступлении на юге или востоке.

Как итог, украинская армия полностью меняется. Основная часть вооружений все еще советского образца. Но если к концу прошлого года соотношение западных и советских вооружений ВСУ составляло 5 к 1, то с учетом новых поставок это соотношение возрастет до 5 к 2.

"Другими словами, скоро практически треть украинской армии будет вооружена по стандартам НАТО", — отмечают авторы публикации.

[ + – ] Источник: Коннгресс США, Минобороны США | Поставки оружия Укрмине в млрд долларов

Авторы статьи, опубликованной в день смерти Сталина, напомнили, что в 22 ноября 1941 года в Великобритании была объявлена "неделя танков для России" — британские фабрики принялись выпускать бронетехнику, чтобы отразить наступление "диких захватчиков". Жена советского посла даже назвала первый танк, переданный красной армии, в честь советского генсека.

В Украину же в феврале 2023 года первая единица тяжелой наступательной бронетехники прибыла анонимно. Но это только часть арсенала, который готовят к отправке.

Сейчас все внимание приковано к битве за Бахмут, но в скором времени основной фокус может сместиться в сторону украинского контрнаступления. По некоторым данным, перейти в наступление ВСУ могут уж в апреле.

[ + – ] Карта оккупированных территорий Украины

Российская армия, в свою очередь, оказалась в сложном положении. Если после возможного захвата Бахмута россияне решат продвигаться вглубь Донецкой области, придется жертвовать скудными резервами и перебрасывать дополнительные из других районов весьма протяженной линии фронта. Украина может этим воспользоваться, считает Густав Грессель, из аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".

Если ВСУ удастся деоккупировать очередной значительный кусок своей территории, как это было в Харьковской и Херсонской областях, руководителю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли придется взять обратно свои слова о том, что война зашла в тупик.

Ранее Фокус сообщал, что генерал ВСУ рассказал о планах украинских сил, которые планируют переломить ход войны и создать условия для полной победы.

Напомним, что после вторжения в Украину Россия расширила свои авиабазы и начала строительство новых на оккупированных территориях.