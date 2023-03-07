"Час на користь України": у РФ поспішають завершити війну, побоюючись нової зброї ЗСУ (відео)

За оцінками Economist, незабаром 30% української армії буде озброєно за стандартами НАТО. Зі свого боку військовий аналітик Михайло Ходарьонок на РосТВ заявив, що кожна поставлена зброя посилює наступальний потенціал ЗСУ.

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Пропагандисти на російському ТБ заявили, що потрібно "завершувати конфлікт якнайшвидше", оскільки час грає на руку Україні, і кожна поставлена зброя посилює потенціал ЗСУ. Про це сказав відставний російський полковник та військовий аналітик Михайло Ходарьонок. Фрагмент програми опубліковано у Twitter радника глави МВС України Антона Геращенка.

"Час зараз, мені здається… з поставками, з передачею кожної партії західного озброєння Збройні сили України все більше набувають нових і наступальних можливостей, і оперативних, і бойових. Тому час зараз ніби на їхню користь", — заявив Ходарьонок, додавши, що "треба завершувати цей конфлікт у максимально короткі терміни".

[ + – ] На РосТВ обговорюють постачання західних озброєнь Україні

З0% ЗСУ будуть озброєні за стандартами НАТО

Постачання зброї в Україну перетворилися з невеликого струменя на цілий потік, зазначає The Economist. Західні країни, переважно США, передали ЗСУ озброєнь на мільярди доларів. За словами одного з представників європейського оборонного відомства, у січні 2023 року в Німеччині було узгоджено новий обсяг поставок, що відповідає приблизно двом третинам всього того, що Київ отримав за 2022 рік.

Назви деяких із цих озброєнь та різновидів військової техніки звучать не так вражаюче, як танки. Так, у недавньому пакеті від США значилися броньовані мостоукладачі, які все ж таки будуть необхідні при будь-якому майбутньому наступі на півдні або сході.

Як результат, українська армія повністю змінюється. Основна частина озброєнь досі радянського зразка. Але якщо до кінця минулого року співвідношення західних та радянських озброєнь ЗСУ становило 5 до 1, то з урахуванням нових поставок це співвідношення зросте до 5 до 2.

"Іншими словами, скоро практично третина української армії буде озброєна за стандартами НАТО", — зазначають автори публікації.

[ + – ] Джерело: Коннгрес США, Міноборони США | Постачання зброї Укрміні в млрд доларів

Автори статті, опублікованої в день смерті Сталіна, нагадали, що 22 листопада 1941 року у Великобританії було оголошено "тиждень танків для Росії" — британські фабрики почали випускати бронетехніку, щоб відобразити наступ "диких загарбників". Дружина радянського посла навіть назвала перший танк, переданий червоній армії на честь радянського генсека.

В Україну ж у лютому 2023 року перша одиниця важкої наступальної бронетехніки прибула анонімно. Але це лише частина арсеналу, який готують до відправлення.

Наразі вся увага прикута до битви за Бахмут, але незабаром основний фокус може зміститися у бік українського контрнаступу. За деякими даними, перейти у наступ ЗСУ можуть вже у квітні.

[ + – ] Карта окупованих територій України

Російська армія, своєю чергою, опинилася у складному становищі. Якщо після можливого захоплення Бахмута росіяни вирішать просуватися вглиб Донецької області, доведеться жертвувати мізерними резервами та перекидати додаткові з інших районів дуже протяжної лінії фронту. Україна може цим скористатися, вважає Густав Грессель, із аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин".

Якщо ЗСУ вдасться деокупувати черговий значний шматок своєї території, як це було у Харківській та Херсонській областях, керівнику Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі доведеться взяти назад свої слова про те, що війна зайшла у глухий кут.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал ЗСУ розповів про плани українських сил, які планують переламати хід війни та створити умови для повної перемоги.

Нагадаємо, що після вторгнення в Україну Росія розширила свої авіабази та розпочала будівництво нових на окупованих територіях.