"РФ увязла как в Афганистане": война в Украине продлится еще месяцы, — Минобороны Польши

Глава польского ведомства Мариуш Блащак заявил, что Кремль не может вывести свои войска из Украины, потому что это означало бы признание ошибок, а затем пришлось бы бороться с последствиями варварского нападения.

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Россия увязла на фронте в Украине, как в свое время в Чечне и Афганистане. Поэтому российско-украинская война продлится еще месяцы. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью LA RAZÓN.

По его словам, сроки окончания боевых действий — сложный вопрос.

"Исходя из масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, я боюсь, что это вопрос скорее месяцев, чем недель. Россия увязла в Украине — как до этого в Чечне и Афганистане", — сказал он.

Мариуш Блащак добавил, что Кремль не может вывести свои войска из Украины, потому что это бы означало признание ошибок, затем пришлось бы бороться с последствиями варварского нападения.

Министр обороны Польши заявил, что военная помощь и экономическое давление являются самыми эффективными способами борьбы с оккупантами.

"Мы должны быть последовательны в предоставлении помощи Украине и столь же последовательны в обеспечении соблюдения санкций… Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, свободу и ценности Европы", — отметил Блащак.

Напомним, 2 марта в Пентагоне заявили, что война в Украине может завершиться только через два года. Это связанно с тем, что Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде.

27 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что РФ не готова к долгосрочной войне, а в ближайшие месяцы бои активизируются.