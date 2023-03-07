"РФ загрузла, як в Афганістані": війна в Україні триватиме ще місяці, — Міноборони Польщі

Глава польського відомства Маріуш Блащак заявив, що Кремль не може вивести свої війська з України, бо це означало б визнання помилок, а потім довелося б боротися із наслідками варварського нападу.

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Росія загрузла на фронті в Україні, як свого часу в Чечні й Афганістані. Тож російсько-українська війна триватиме ще місяці. На цьому наголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю LA RAZÓN.

За його словами, термін закінчення бойових дій — складне питання.

"Виходячи з масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, я боюся, що це питання швидше місяців, ніж тижнів. Росія загрузла в Україні, як до цього в Чечні й Афганістані", — сказав він.

Маріуш Блащак додав, що Кремль не може вивести свої війська з України, бо це означало б визнання помилок, потім довелося б боротися з наслідками варварського нападу.

Міністр оборони Польщі заявив, що військова допомога й економічний тиск є найефективнішими способами боротьби з окупантами.

"Ми повинні бути послідовними в наданні допомоги Україні та настільки ж послідовними в забезпеченні дотримання санкцій… Ми не повинні почуватися втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, свободу й цінності Європи", — зазначив Блащак.

Нагадаємо, 2 березня в Пентагоні заявили, що війна в Україні може завершитися лише через два роки. Це пов'язано з тим, що Росія досі не використала значної частини своїх військово-повітряних і військово-морських сил, а також можливостей у кіберсередовищі.

27 лютого глава ГУР Кирило Буданов сказав, що РФ не готова до довгострокової війни, а найближчими місяцями бої активізуються.