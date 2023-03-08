Появились последние фото погибшего Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"l

По словам журналистов, Да Винчи получил ранение при обстреле прямо на их глазах.

Related video

Украинские журналисты Константин и Влада Либеровы показали последние фотографии погибшего под Бахмутом Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Снимки с украинским военным они опубликовали в Instagram.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи!" — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что видели, как не так давно Дмитрий "Да Винчи" вел за собой людей на штурм вражеских позиций, а также тушил горящий танк с полным боекомлпектом.

"Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", — сказано в подписи к фото.

[ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло Фото: libkos/Instagram [ + – ] Последние фото с Дмитрием Коцюбайло

Напомним, что в борьбе с российской агрессией погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". В ходе боевых действий на Донбассе боец получил сильное ранение в шею. Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что врачи оказались бессильными.

Затем Зеленский подтвердил гибель "Да Винчи" под Бахмутом. В своем новом обращении президент призвал граждан хранить память о молодом Герое Украины и поблагодарил военных 67 бригады за героизм.

Глава государства отметил, что Дмитрий был одним из самых молодых героев Украины, который с 2014 года защищал украинскую независимость и достоинство народа Украины.