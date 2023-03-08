Поврежденный в Мачулищах самолет А-50 вряд ли отремонтируют, — Данилов

Россия, по словам секретаря СНБО, фактически потеряла самолет-разведчик А-50. В настоящее время авиасудно находится в неисправном состоянии на ремонтном предприятии.

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В ближайшее время важный самолет A-50, который передает данные по ВСУ и помогает российским войскам убивать гражданских, не будет функционировать. Подробности 7 марта сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, видеозапись опубликована на YouTube ТСН.

Он отметил, что экипаж А-50 регулярно предоставлял ракетным подразделениям данные, чтобы те запускали смертоносное оружие в сторону украинских городов. В результате россияне убили большое количество людей, не имеющих отношения к военному делу.

"Белорусские партизаны достаточно сильно повредили этот самолет", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил сомнения, что самолет соответствующие ремонтные подразделения смогут быстро восстановить. Россия в санкционном режиме вместе с Беларусью неспособны не технологические решения, поэтому не стоит ожидать прогресса в этом вопросе. Военный потенциал и экономика этих диктатур каждый день деградирует.

Данилов также оценил поведение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Представитель украинской власти назвал последние высказывания тирана довольно странными. Он заверил, что Украина готова к любому развитию сценария и сделала выводы из действий северного соседа, предоставившего возможность российским войскам пройти в Киевскую область и убивать гражданских.

"Как будут разворачиваться события, будем смотреть", – добавил секретарь СНБО в разговоре с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что в конце февраля на военном аэродроме в поселке Мачулищи раздались взрывы. Впоследствии белорусские партизаны заявили, что они запустили дрон и повредили находившийся на взлетной полосе российский самолет.

Также пропагандистов Лукашенко разоблачили на лжи, поскольку самолет А-50У не вернулся в Мачулище. Расследователи заявили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У не фиксируют на аэродроме, где он всегда находился. Таких авиасудов может быть у российских войск всего 6 единиц. Утрата одного самолета способна существенно повлиять на способность авиации РФ проводить разведку.