Пошкоджений у Мачулищах літак А-50 навряд чи відремонтують, — Данілов

Росія, за словами секретаря РНБО, фактично втратила літак-розвідник А-50. Наразі авіасудно перебуває у несправному стані на ремонтному підприємстві.

Related video

Найближчим часом важливий літак A-50, який передає дані щодо ЗСУ та допомагає російським військам вбивати цивільних, не функціонуватиме. Подробиці 7 березня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, відеозапис опубліковано на YouTube ТСН.

Він зазначив, що екіпаж А-50 регулярно надавав ракетним підрозділам дані аби ті запускали смертоносну зброю у бік українських міст. Внаслідок цього росіяни вбили велику кількість людей, які не мали відношення до військової справи.

"Білоруські партизани доволі потужно пошкодили цей літак", – розповів Данілов.

Секретар РНБО висловив сумніви у тому, що літак відповідні ремонтні підрозділи зможуть швидко відновити. Росія у санкційному режимі разом із Білоруссю нездатні не технологічні рішення, тому не варто очікувати на прогрес у цьому питанні. Військовий потенціал та економіка цих диктатур щодня деградує.

Данілов також оцінив поведінку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Представник української влади назвав останні висловлювання тирана доволі дивними. Він запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку сценарію та зробила висновки з дій північного сусіда, який надав можливість російським військам пройти на Київщину та вбивати цивільних.

"Як будуть розгортатися події, будемо дивитися", – додав секретар РНБО у розмові з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці лютого на військовому аеродромі в селищі Мачулищі пролунали вибухи. Згодом білоруські партизани заявили, що вони запустили дрон та пошкодили російський літак, який перебував на злітній смузі.

Також пропагандистів Лукашенка викрили на брехні, оскільки літак А-50У не повернувся в Мачулищі. Розслідувачі заявили, що літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У не фіксують на летовищі, де він завжди перебував. Таких авіасуден може бути у російських військ усього 6 одиниць. Втрата одного літака здатна суттєво вплинути на здатність авіації РФ проводити розвідку.