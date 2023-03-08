Украина обменяла белорусского разведчика, воевавшего за РФ, — СМИ
По информации СБУ, Максим Зязульчик, осужденный в Украине на 10 лет лишения свободы — завербованный агент КГБ, который проник в нашу страну под видом наемника, воевавшего на стороне российских военных.
Украинская сторона передала РФ наемника из Беларуси, который воевал против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Это произошло в рамках обмена пленными между двумя воюющими сторонами, который состоялся во вторник, 7 марта.
Речь идет о Максиме Зязульчике — гражданине Республики Беларусь, которого 18 января приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне РФ. При этом суд принял решение об освобождении мужчины от отбывания наказания в Украине.
Максим Зязульчик: что о нем известно
Он родился в поселке Руденске Пуховичского района Минской области.
С 21 июля 2022 года проходил службу в отряде "Ветераны" (подразделение частной военной компании "Редутʼ, — ред.) в должности пулеметчика. До 25 августа находился на позициях российских войск в оккупированном городе Изюм Харьковской области.
Мужчина также участвовал в боях под Краснопольем в Донецкой области, в боях за Сватово (Луганская область) и город Лиман (Донецкая область).
19 сентября 2022 года попал в плен.
Со своей стороны сотрудники СБУ заявили о том, что Зязульчик был агентом КГБ Беларуси, который в декабре 2020 года поступил на службу во 2-е антитеррористическое управление КГБ в должности разведчика. Мужчина под видом наемника должен был собирать данные об иностранном оружии ВСУ.
Напомним, 7 марта состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и Государственной специальной службы транспорта.
Фокус также писал о том, что 27 февраля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.