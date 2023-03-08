Україна обміняла білоруського розвідника, котрий воював за РФ, — ЗМІ

За інформацією СБУ, Максим Зязульчик, засуджений в Україні на 10 років позбавлення волі, є завербованим агентом КДБ, який проник у нашу країну під виглядом найманця, який воював на боці російських військових.

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Українська сторона передала РФ найманця з Білорусі, який воював проти Збройних Сил України. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це сталося в межах обміну полоненими між двома воюючими сторонами, що відбувся у вівторок, 7 березня.

Йдеться про Максима Зязульчика — громадянина Республіки Білорусь, якого 18 січня засудили до 10 років позбавлення волі за участь у бойових діях як найманець на боці РФ. Суд прийняв рішення про звільнення чоловіка від відбування покарання в Україні.

[ + – ] Кадрові військові та найманці, що були у полоні в ЗСУ, прибули до Бєлгородської області РФ Фото: Скриншот

Максим Зязульчик: що про нього відомо

Він народився у селищі Руденськ Пуховичського району Мінської області.

З 21 липня 2022 року проходив службу в загоні "Ветерани" (підрозділ приватної військової компанії "Редут', — ред.) на посаді кулеметника. До 25 серпня перебував на позиціях російських військ в окупованому місті Ізюм Харківської області.

Чоловік також брав участь у боях під Краснопіллям в Донецькій області, у боях за Сватове (Луганська область) та місто Лиман (Донецька область).

19 вересня 2022 року потрапив у полон.

Зі свого боку, співробітники СБУ заявили про те, що Зязульчик був агентом КДБ Білорусі, який у грудні 2020 року вступив на службу в 2-ге антитерористичне управління КДБ на посаду розвідника. Чоловік під виглядом найманця мав збирати дані про іноземну зброю ЗСУ.

Нагадаємо, 7 березня відбувся новий обмін полоненими між Україною та РФ. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та Державної спеціальної служби транспорту.

Фокус також писав, що 27 лютого голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія захопила 90% усіх українських полонених ще на початку вторгнення. У полоні також перебуває велика кількість старост, працівників пошти та різних комунальних служб.