Штраф и срок до 5 лет: адвокат рассказала, что грозит уклонистам и находящимся за границей

Адвокат прояснила почему мужчины, пребывающие за границей, не могут получить повестку сами, а поэтому и не обязаны прибывать в военкомат.

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7 марта в эфире YouTube канала "ЗнайUA" адвокат Екатерина Котенкова рассказала, к какой ответственности могут привлечь военнообязанных украинцев, не вернувшихся в страну, или покинувших Украину во время войны.

По ее словам, многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не вернулись в Украину после 24 февраля 2022 года. Но для них не предусмотрено жесткого наказания, только административная ответственность в виде штрафа.

"То есть военнообязанных граждан могут по возвращении домой привлечь к административной ответственности. В таких случаях предусмотрен штраф в размере от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн, но если станет известно, что мужчины нелегально пересекли границу, они должны будут дополнительно заплатить от 3,4 тыс. грн. до 8,5 тыс. грн", — пояснила Котенкова.

Было и много тех, кто покинул страну во время военного положения, среди которых оказалось очень много высокопоставленных лиц.

Однако, по словам Котенковой, к криминальной ответственности могут привлекать только тех украинцев, которые сбежали за границу уже после вручения повесток. Таким гражданам будет угрожать от 3 до 5 лет тюремного заключения.

"Повестка должна быть вручена военнообязанному украинцу под личную подпись, это очень важно. Ее нельзя передать через родственников, друзей и знакомых. Соответственно, мужчины, пребывающие за границей, не могут сами получить повестку, поэтому они не обязаны сами прибывать в военкомат", — уточнила адвокат.

[ + – ] Екатерина Котенкова

Также адвокат, ссылаясь на Минцифры прояснила ситуацию относительно рассылки повесток через мессенджер Viber и государственную платформу "Дія", указав, что военнообязанным не будут рассылать повестки через платформу "Дія", через нее могут рассылать уведомления про судебные заседания.

"Да повестки приходят, но это судебные повестки. И эти уведомления, при желании, можно отключить", — уточнила она.

Относительно Viber выяснилось, что сведения о использовании этого мессенджера не соответствуют действительности.

"Уведомления украинцам действительно рассылали, однако это были уведомления о необходимости явок в суды, а не военкоматы", — подчеркнула адвокат.

Также Котенкова подтвердила, что вручение повесток в Украине будет проводиться в новом формате, представители военкоматов будут использовать боди-камеры, чтобы фиксировать процесс. Нововведения предложили ввести после ситуаций с вручением повесток при применении насильственных действий.

Например, о начале применения камер во время процесса вручения повесток в Одесе 21 февраля стало известно от главы пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля продлила военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию с 19 февраля еще на 90 суток.

После продления военного положения в ВСУ назвали условие, при котором повестки в военкоматы можно аннулировать.