Штраф та позбавлення волі до 5 років: адвокатка розповіла, що загрожує ухилянтам і тим, хто перебуває за кордоном

Адвокатка прояснила, чому чоловіки, які перебувають за кордоном, не можуть отримати повістку самі, а тому й не зобов'язані прибувати до військкомату.

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7 березня в ефірі YouTube-каналу "ЗнайUA" адвокатка Катерина Котенкова розповіла, до якої відповідальності можуть притягнути військовозобов'язаних українців, які не повернулися до країни або покинули Україну під час війни.

За її словами, багато чоловіків віком від 18 до 60 років не повернулися до України після 24 лютого 2022 року. Але їм не передбачено жорсткого покарання, лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

"Тобто військовозобов'язаних громадян можуть після повернення додому притягнути до адміністративної відповідальності. У таких випадках передбачено штраф у розмірі від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн, але якщо стане відомо, що чоловіки нелегально перетнули кордон, вони повинні будуть додатково заплатити від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн", — пояснила Котенкова.

Було й багато тих, хто покинув країну під час воєнного стану, серед яких виявилося дуже багато високопосадовців.

Проте, за словами Котенкової, до кримінальної відповідальності можуть притягати лише тих українців, які втекли за кордон уже після вручення повісток. Таким громадянам загрожуватиме від 3 до 5 років ув'язнення.

"Повістка повинна бути вручена військовозобов'язаному українцеві під особистий підпис, це дуже важливо. Її не можна передати через родичів, друзів і знайомих. Відповідно, чоловіки, які перебувають за кордоном, не можуть самі отримати повістку, тому вони не зобов'язані самі прибувати до військкомату", — уточнила адвокатка.

[ + – ] Катерина Котенкова

Також адвокатка, посилаючись на Мінцифри, прояснила ситуацію щодо розсилки повісток через месенджер Viber та державний портал "Дія", вказавши, що військовозобов'язаним не розсилатимуть повістки через портал "Дія", через нього можуть розсилати повідомлення про судові засідання.

"Та повістки приходять, але це судові повістки. І ці повідомлення, за бажання, можна відключити", — уточнила вона.

Щодо Viber з'ясувалося, що відомості про використання цього месенджера не відповідають дійсності.

"Повістки українцям справді розсилали, проте це були повідомлення про необхідність явок до судів, а не військкомати", — наголосила адвокатка.

Також Котенкова підтвердила, що вручення повісток в Україні проводитиметься у новому форматі, представники військкоматів будуть використовувати боді-камери, щоб фіксувати процес. Нововведення запропонували запровадити після ситуацій із врученням повісток під час застосування насильницьких дій.

Наприклад, про початок застосування камер під час вручення повісток в Одесі 21 лютого стало відомо від голови пресцентру ОК "Південь" Гуменюк.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію з 19 лютого ще на 90 діб.

Після продовження воєнного стану в ЗСУ назвали умову, за якої повістки у військкомати можна анулювати.