Не взял повестку: одесские патрульные жестко задержали мужчину посреди улицы (фото, видео)

Местные СМИ сообщали, что супруга задержанного написала заявление о его похищении. Полицейские объяснили задержание неповиновением мужчины и подозрительными таблетками.

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Вчера, 7 марта, в Одессе жестко задержали посреди улицы мужчину. Очевидцы сняли на видео, как сотрудники полиции скрутили прохожего. Об этом известно из местного медиа "Думская".

Предварительно сообщалось, что военнообязанный мужчина отказался брать повестку, за что и был задержан. По данным журналистов, жена 42-летнего задержанного написала заявление о похищении человека, и его даже внесли в реестр.

[ + – ] Видео жесткого задержания полицией мужчины в Одессе

Однако уже сегодня, 8 марта, ситуацию объяснили в Патрульной полиции Одесской области. Пресс-служба опубликовала фото задержанного и раскрыла детали инцидента. Оказалось, мужчине действительно пытались выдать повестку военнослужащие. Гражданин вступил с ними в конфликт, после чего поступил звонок на горячую линию 102. Правоохранители приехали по вызову и задержали мужчину за агрессивное поведение.

"По требованию полицейских прекратить нарушать закон, мужчина не реагировал и продолжал провоцировать конфликт. Чтобы унять нарушителя, охранники порядка применили физическую силу и специальное средство — наручники. Также, во время поверхностной проверки у нарушителя, патрульные обнаружили таблетки, по словам задержанного, наркотического происхождения", — объяснили в полиции.

[ + – ] Обнаружены у задержанного таблетки Фото: Патрульная полиция

Задержанный мужчина теперь может понести ответственность перед законом за хранение наркотических средств, мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям. Кроме того, на него составили материалы и военнослужащие.

Напомним, это не первый случай жестокого задержания во время вручения повестки в Одессе. 22 января одесситы сняли, как мужчины в камуфляже повалили на землю и после нескольких ударов затащили в автобус гражданского. Одесский областной центр комплектования и соцзащиты взял ответственность за инцидент и пообещал провести служебную проверку. Задержание мужчины объяснили тем, что он оскорблял военных.

Также 8 марта в Одессе задержали российского агента, помогавшего ВС РФ корректировать удары по объектам критической инфраструктуры. Прессслужба СБУ сообщила, что мужчина после обстрелов ходил оценивать последствия и просил повторных ударов в случае "необходимости". На опубликованных скриншотах его переписки задержанный радуется попаданиям.