Не взяв повістку: одеські патрульні жорстко затримали чоловіка посеред вулиці (фото, відео)

Місцеві ЗМІ повідомляли, що дружина затриманого написала заяву про його викрадення. Поліціянти пояснили затримання непокорою чоловіка та підозрілими пігулками.

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Вчора, 7 березня, в Одесі жорстко затримали посеред вулиці чоловіка. Очевидці зняли на відео, як співробітники поліції скрутили перехожого. Про це відомо з місцевого медіа "Думська".

Попередньо повідомлялось, що військовозобов’язаний чоловік відмовився брати повістку, за що і був затриманий. За даними журналістів, дружина 42-річного затриманого написала заяву про викрадення людини, і її навіть внесли до реєстру.

[ + – ] Відео жорсткого затримання поліцією чоловіка у Одесі

Однак вже сьогодні, 8 березня, ситуацію пояснили у Патрульній поліції Одещини. Пресслужба опублікувала фото затриманого та розкрила деталі інциденту. Виявилось, чоловіку дійсну намагались видати повістку військовослужбовці. Громадянин вступив з ними у конфлікт, після чого поступив дзвінок на гарячу лінію 102. Правоохоронці приїхали за викликом та затримали чоловіка за агресивну поведінку.

"На вимогу поліцейських припинити порушувати закон, чоловік не реагував та продовжував провокувати конфлікт. Щоб, вгамувати порушника, охоронці порядку, застосували фізичну силу та спеціальний засіб — кайданки. Також, під час поверхневої перевірки у порушника, патрульні виявили пігулки, зі слів затриманого, наркотичного походження", — пояснили у поліції.

[ + – ] Виявлені у затриманого пігулки Фото: Патрульна поліція

Затриманий чоловік тепер може понести відповідальність перед законом за зберігання наркотичних засобів, дрібне хуліганство та непокору правоохоронцям. Окрім того, на нього склали матеріали й військовослужбовці.

Нагадаємо, це не перший випадок жорстокого затримання під час вручення повістки в Одесі. 22 січня одесити зняли, як чоловіки у камуфляжі повалили на землю та після кількох ударів затягли в автобус цивільного. Одеський обласний центр комплектування та соцзахисту взяв на себе відповідальність за інцидент та пообіцяв провести службову перевірку. Затримання чоловіка пояснили тим, що він ображав військових.

Також 8 березня в Одесі затримали російського агента, що допомагав ЗС РФ коригувати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Пресслужба СБУ повідомила, що чоловік після обстрілів ходив оцінювати наслідки та просив про повторні удари в разі "необхідності". На опублікованих скриншотах його листування затриманий радіє влучанням.