В Украине осужденных уклонистов будут призывать в армию, — Минобороны (документ)

По словам начальника главного управления персонала Генштаба ВСУ Марка Андрусяка, уклонение от армии является нетяжким преступлением, поэтому не мешает мобилизации.

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Осужденных по статье 366 Уголовного кодекса Украины за уклонение от мобилизации будут призывать в армию. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины.

Так, замначальника главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины Марк Андрусяк ответил изданию, что согласно п.10 ст. 14 закона "О воинской обязанности и военной службе", военкоматы могут призывать на службу в армию граждан, которые ранее были осуждены за нетяжкое преступление.

В частности, к нетяжким преступлениям относится и уклонение от призыва. Поэтому по закону нет препятствий для мобилизации уклонистов в армию.

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В Минобороны также подчеркнули, что согласно п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе", граждане, которые ранее были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений не подлежат призыву.

Напомним, 6 марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что мобилизационный план, объявленный в начале полномасштабного вторжения РФ, еще не завершен.

Ранее, 2 марта, в Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, что раздача повесток военнообязанным через приложение "Дія" не планируется.

1 марта полковник запаса ВСУ Роман Свитан предложил мобилизовать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет и силовиков с большим опытом.