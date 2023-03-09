В Україні засуджених ухилістів призиватимуть до армії, — Міноборони (документ)

За словами начальника головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Марка Андрусяка, ухилення від армії є нетяжким злочином, тож не заважає мобілізації.

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Засуджених за статтею 366 Кримінального кодексу України за ухилення від мобілізації призиватимуть до армії. Про це у четвер, 9 березня, повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на відповідь Міністерства оборони України.

Так, заступник начальника головного управління персоналу Генштабу Збройних сил України Марк Андрусяк відповів, що згідно з п.10 ст. 14 закону "Про воїнський обов'язок та воєнну службу", військкомати можуть призивати на службу в армію громадян, які раніше були засуджені за нетяжкий злочин.

Зокрема, до нетяжких злочинів і ухилення від призову. Тому за законом немає перешкод для мобілізації ухилістів до армії.

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У Міноборони також наголосили, що згідно з п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону "Про воїнський обов'язок та воєнну службу", громадяни, які раніше були засуджені за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, не підлягають призову.

Нагадаємо, 6 березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що мобілізаційний план, оголошений на початку повномасштабного вторгнення РФ, ще не завершено.

Раніше, 2 березня, у Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, що роздача повісток воєннозобов'язаним через додаток "Дія" не планується.

1 березня полковник запасу ЗСУ Роман Світан запропонував мобілізувати молодих людей віком від 18 до 27 років та силовиків із великим досвідом.