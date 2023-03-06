"Генштабу потрібні люди, план ще не виконали", — Резніков про мобілізацію в Україні

Військкомати отримують від Генерального штабу ЗСУ плани щодо забезпечення армії фахівцями. Процес мобілізації скоро перетвориться на "цифровізований продукт", заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Мобілізаційний план, оголошений на початку воєнного стану в Україні, ще навіть не завершено. Про це повідомив 6 березня в інтерв'ю LIGA.net міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Ми рухаємося в цьому плані. У нас не так, як у Росії — давайте другу, третю і четверту хвилі. Все йде під контролем Генерального штабу, який чекає потребу в людях", — заявив міністр.

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Резніков зазначив, що в Генштабі точно знають потрібну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, танкістів та снайперів. Генштаб ставить завдання українським військкоматам – план та категорії фахівців, додав міністр.

"Територіальні центри комплектації — це структурні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, над ними є [вище] командування", — нагадав чиновник.

Міноборони, за його словами, у процесі мобілізації веде контроль і бажає перетворити "паперову суміш на цифровий продукт".

"У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця ввести. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги (український волонтер, ексглава благодійного фонду "Повернись живим"). Став заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 21 лютого, — ред.)", — заявив він.

Резніков наголосив на проблемі питання лідерства в армії, які актуальні і в інших країнах.

"Саме сержанти — це кістяк армії. Ми майже 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе, для багатьох вишів військова кафедра була формальністю. Армія — це зріз суспільства, там є лідери та підлеглі", — резюмував Резніков.

Міністр упевнений, що після перемоги над російськими окупантами потрібно змінювати культурну та правову парадигму військової підготовки, оскільки Росія "нікуди не подінеться і не полетить у космос".

"Все одно вони залишаться нашими сусідами, які мріятимуть про реванш. Єдиний успіх неможливості повторення такого вторгнення — потужна армія, сектор сил безпеки та оборони та зрозуміла концепція резервістської армії. Так живе Швейцарія. Культура військової професії має стати трендом", — підсумував глава Міноборони. .

Зазначимо, у Росії могли мобілізувати на війну в Україні понад 500 тисяч людей.

У Кабміні 28 лютого наводили статистику загиблих на фронті українських чиновників. До кінця 2022 року в боях брало участь 3 637 державних службовців, 108 з них загинули. Понад 200 людей вважаються зниклими безвісти, а 80 отримали поранення.

За даними соцопитування компанії Active Group, майже 30% українців знайомі з випадками відправлення до зони бойових дій, мобілізованих без нормальної підготовки.