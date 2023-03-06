"Генштабу нужны люди, план еще не выполнили", – Резников о мобилизации в Украине

Военкоматы получают от Генерального штаба ВСУ планы по обеспечению армии специалистами. Процесс мобилизации скоро превратится в "цифровизированный продукт", заявил министр обороны Алексей Резников.

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Мобилизационный план, объявленный в начале военного положения в Украине, еще даже не завершен. Об этом сообщил 6 марта в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников.

"Мы движемся в этом плане. У нас не так, как в России — давайте вторую, третью и четвертую волны. Все идет под контролем Генерального штаба, у которого есть потребность в людях", — заявил министр.

[ + – ] О мобилизационных потребностях Резников говорит с 48-й минуты

Резников отметил, что в Генштабе точно знают нужное количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, танкистов и снайперов. Генштаб ставит задачи украинским военкоматам — план и категории специалистов, добавил министр.

"Территориальные центры комплектации — это структурные подразделения Сухопутных войск ВСУ, над ними есть [вышестоящее] командование", — напомнил чиновник.

Минобороны, по его словам, в процессе мобилизации ведет контроль и желает превратить "бумажную мешанину в цифровизированный продукт".

"У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги (украинский волонтер, экс-глава благотворительного фонда "Повернись живим". Стал замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации 21 февраля, — ред.)", — заявил он.

Резников отметил проблемы вопроса лидерства в армии, которые актуальны и в других странах.

"Именно сержанты – это костяк армии. Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет, для многих вузов военная кафедра была формальностью. Армия — это срез общества, там есть лидеры и ведомые", — резюмировал Резников.

Министр уверен, что после победы над российскими оккупантами нужно менять культурную и правовую парадигму военной подготовки, так как Россия "никуда не денется и не улетит в космос".

"Все равно они останутся нашими соседями, будут мечтать о реванше. Единый успех невозможности повторения такого вторжения — мощная армия, сектор сил безопасности и обороны и понятная концепция резервистской армии. Так живет Швейцария. Культура военной профессии должна стать трендом", — подытожил глава Минобороны.

Отметим, в России могли мобилизовать на войну в Украине более 500 тысяч человек.

В Кабмине 28 февраля приводили статистику погибших на фронте украинских чиновников. К концу 2022 года в боях участвовало 3 637 государственных служащих, 108 из них погибли. Более 200 человек считаются пропавшими без вести, а 80 получили ранения.

По данным соцопроса компании Active Group, почти 30% украинцев знакомы со случаями отправки в зону боевых действий мобилизованных без нормальной подготовки.