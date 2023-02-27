Отправка на фронт людей без опыта: более 50% украинцев знают о "произволе" военкомов, – соцопрос

По данным социологов из Active Group, часто о случаях отправки мобилизованных без военной подготовки в зону боевых действий слышат более 25% респондентов. Большинство полагает, что 3 месяца вполне достаточно для обучения.

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Украинцы все чаще слышат о случаях отправки в зону боевых действий мобилизованных без военной подготовки. Об этом говорится в результатах соцопроса компании Active Group, которые опубликовало 27 февраля издание "Пульс недели".

Социологи обратили внимание на законопроект №9050 о запрете отправлять в зону боевых действий мобилизованных, не имеющих военный опыт. Документ разрешает отправлять на фронт людей без опыта только после 3 месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.

[ + – ] Большинство знают о случаях отправки на войну мобилизованных без подготовки

Первый заданный вопрос был такой: слышали ли вы о случаях, когда мобилизованных отправляют в зону боевых действий без подготовки. Часто слышат о таких случаях 25,6% респондентов, редко — 36,4%. Никогда не слышали об этой проблеме 21,1 опрошенных.

Второй вопрос — сколько минимально времени надо для обучения мобилизованного без военного опыта. Большинство (34,4%) полагают, что 3 месяца будет вполне достаточно. За полгода "учебки" выступили 18,7%. Менее 10% набрали варианты 1-2 недели, 9 месяцев, год и более.

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