Відправка на фронт людей без досвіду: понад 50% українців знають про "свавілля" військкомів, — соцопитування

За даними соціологів з Active Group, часто про випадки відправки мобілізованих без воєнної підготовки до зони бойових дій чують понад 25% респондентів. Більшість вважає, що 3 місяці цілком достатньо для навчання.

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Українці дедалі частіше чують про випадки відправлення до зони бойових дій мобілізованих без військової підготовки. Про це йдеться у результатах соцопитування компанії Active Group, яке опублікувало 27 лютого видання "Пульс тижня".

Соціологи звернули увагу на законопроєкт №9050 про заборону відправляти до зони бойових дій мобілізованих, які не мають воєнного досвіду. Документ дозволяє відправляти на фронт людей без досвіду лише після 3 місяців підготовки з відповідної військово-облікової спеціальності.

[ + – ] Більшість знають про випадки відправки на війну мобілізованих без підготовки

Перше поставлене питання було таке: чи чули ви про випадки, коли мобілізованих відправляють до зони бойових дій без підготовки. Часто чують про такі випадки 25,6% респондентів, рідко – 36,4%. Ніколи не чули про цю проблему 21,1 опитані.

Друге питання — скільки мінімально потрібно часу для навчання мобілізованого без воєнного досвіду. Більшість (34,4%) вважають, що 3 місяці буде цілком достатньо. За півроку "підручки" виступили 18,7%. Менш ніж 10% набрали варіанти 1-2 тижні, 9 місяців, рік і більше.

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