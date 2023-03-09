Плохого качества и ржавые: у ВС РФ начнется дефицит боеприпасов через 2-3 месяца, — Генштаб

По информации командования, почти 50% российских боеприпасов из новых партий приезжают ржавыми. Кроме того, их доставляют из отдаленных районов РФ, что занимает больше времени.

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Российские войска почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, которые находились на складах в центральной части России. В условиях активного ведения боевых действий на войне в Украине и плохого состояния снарядов россияне могут столкнуться с дефицитом уже через 2-3 месяца. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке за 9 марта.

По информации командования, оккупанты начали перевозить ракеты к артиллерии на оккупированные территории Украины уже из других регионов России. В результате чего доставка военных грузов занимает больше времени.

Кроме того, новые партии состоят из снарядов плохого качества. Это связанно с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Почти 50% боеприпасов имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

"В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", — отметили в Генштабе.

Напомним, 8 марта в издании NYT сообщали, что бойцам ВСУ в день нужно больше боеприпасов, чем производители способны изготавливать. Поэтому на Западе ищут варианты, как расширить производство.

3 марта издание FT писало, что Украина в этом месяце получит дефицитные боеприпасы. По данным журналистов, в ЕС дали согласие на поставку снарядов из своих запасов после того, как Брюссель предложил возместить им расходы.