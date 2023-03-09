Поганої якості та іржаві: у ЗС РФ розпочнеться дефіцит боєприпасів через 2-3 місяці, — Генштаб

За інформацією командування, майже 50% російських боєприпасів із нових партій приїжджають іржавими. Крім того, їх доставляють із віддалених районів РФ, що займає більше часу.

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Російські війська майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, що знаходилися на складах у центральній частині Росії. В умовах активного ведення бойових дій на війні в Україні та поганого стану снарядів росіяни можуть зіткнутися з дефіцитом уже через 2-3 місяці. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні за 9 березня.

За інформацією командування, окупанти почали перевозити ракети до артилерії на окуповані території України з інших регіонів Росії. Внаслідок чого доставка військових вантажів займає більше часу.

Крім того, нові партії складаються із снарядів поганої якості. Це пов'язано з неналежним зберіганням та порушенням правил і норм обслуговування. Майже 50% боєприпасів мають видимі ознаки ушкодження іржею.

"В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їхнього дефіциту в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців", — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, 8 березня у виданні NYT повідомляли, що бійцям ЗСУ на день потрібно більше боєприпасів, ніж виробники здатні виготовляти. Тож на Заході шукають варіанти, як розширити виробництво.

3 березня видання FT писало, що Україна цього місяця отримає дефіцитні боєприпаси. За даними журналістів, у ЄС дали згоду на постачання снарядів зі своїх запасів після того, як Брюссель запропонував відшкодувати витрати.