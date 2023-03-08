"Залежить результат війни": у NYT розповіли, як Захід вирішує питання з дефіцитом боєприпасів для ЗСУ

Інвестиції у заводи для розширення боєприпасів вимагають мільярдів і роки роботи, тому ЄС збереться 8 березня для комплексного вирішення проблеми.

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Українським військовим у день потрібно більше боєприпасів, аніж виробники здатні виготовляти, тож на Заході шукають варіанти, як розширити виробництво. Про це повідомляє The New York Times.

Виробникам зброї потрібно вкладати більше коштів для розширення виробництва та будівництва заводів. Щоб іти на такі інвестиції, компаніям потрібні великі замовлення, а запуск нових заводів може зайняти від 2 років і більше.

У виданні зазначають, що сподіваючись вирішити проблеми міністри оборони ЄС проведуть зустріч 8 березня у Стокгольмі, щоб розглянути пропозиції щодо використання бюджету ЄС для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Орієнтовна вартість — 4 млрд євро.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порівнює цей підхід із тим, який Європа використала для гарантування безпеки вакцин на початку пандемії Covid-19 — об'єднання ресурсів, щоб запропонувати більше грошей авансом. Також голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував виділити 1 млрд євро, щоб допомогти відшкодувати країнам їхні запаси артилерійських боєприпасів для України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає, що членам НАТО буде потрібно до 28 місяців, щоб дійти до потрібного рівня боєприпасів. Основне завдання — постачання боєприпасів Україні. Спочатку в ЄС шукали радянські боєприпаси для ЗСУ, але зараз потрібні й артилерійські 155 мм.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні заважає нестача боєприпасів, аби стримувати російські війська. Потрібно 250 тисяч боєприпасів на місяць, а по факту ЗСУ вистрілюють 120 тисяч. Одне з джерел ЄС сказало виданню, що 12 збройових компаній у 10 країнах ЄС здатні виробляти 650 тисяч боєприпасів на рік, і це не лише калібр 155-мм, а й 105 та 120-мм боєприпаси для танків.

У США розширюють потужності й навесні кількість боєприпасів зросте з 14 до 20 тисяч на місяць, а до 2025 року компанії вийдуть на показник 90 тисяч. При цьому у виданні зазначають, що нестача боєприпасів стосується не лише України, а й РФ. Влітку 2022 року ворог випускав по 40-50 тисяч боєприпасів на день, зараз ця кількість набагато менша.

Аналітики пропонують ЄС і НАТО спрощувати бюрократичні процедури або давати Україні гроші, щоб вона сама розміщувала замовлення, щоб уникати бюрократії. Також Німеччині слід дозволити своїм гаубицям вести стрільбу несертифікованими снарядами.

Жозеп Боррель зазначає, що якщо питання боєприпасів не вдасться вирішити, результат війни може бути в небезпеці.

Нагадаємо, 7 березня ЗМІ писали, що Україна просить у США касетні бомби Mk-20, щоб скидати їх із дронів на російську армію.

6 березня ЗМІ заявили, що союзники України наблизилися до вирішення проблеми постачання боєприпасів для ЗСУ.