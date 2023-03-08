"Зависит результат войны": в NYT рассказали, как Запад решает вопрос с дефицитом боеприпасов для ВСУ

Инвестиции в заводы для расширения боеприпасов требуют миллиардов и годы работы, поэтому ЕС соберется 8 марта для комплексного решения проблемы.

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Украинским военным в день нужно больше боеприпасов, чем производители способны изготавливать, поэтому на Западе ищут варианты, как расширить производство. Об этом сообщает The New York Times.

Производителям оружия нужно вкладывать больше средства для расширения производства и строительства заводов. Чтобы идти на такие инвестиции компаниям нужны крупные заказы, а запуск новых заводов может занять от 2 лет и более.

В издании отмечают, что в надежде решить проблемы министры обороны ЕС проведут встречу 8 марта в Стокгольме, чтобы рассмотреть предложения об использовании бюджета ЕС для закупок боеприпасов для ВСУ. Ориентировочная стоимость — 4 млрд евро.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сравнивает этот подход с тем, который Европа использовала для обеспечения безопасности вакцин в начале пандемии Covid-19 — объединение ресурсов, чтобы предложить больше денег авансом. Также глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро, чтобы помочь возместить странам их запасы артиллерийских боеприпасов для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что членам НАТО потребуется до 28 месяцев, чтобы дойти до нужного уровня боеприпасов. Основная задача — поставки боеприпасов Украине. Первоначально в ЕС искали советские боеприпасы для ВСУ, но сейчас нужны и артиллерийские 155-мм.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине мешает нехватка боеприпасов, чтобы сдерживать российские войска. Нужно 250 тысяч боеприпасов в месяц, а по факту ВСУ выстреливают 120 тысяч. Один из источников ЕС сказал изданию, что 12 оружейных компаний в 10 странах ЕС способны производить 650 тысяч боеприпасов в год, и это не только калибр 155-мм, но и 105 и 120-мм боеприпасы для танков.

В США расширяют мощности и весной количество боеприпасов возрастет с 14 до 20 тысяч в месяц, а к 2025 году компании выйдут на показатель 90 тысяч. При этом в издании отмечают, что нехватка боеприпасов касается не только Украины, но и РФ. Летом 2022 года враг выпускал по 40-50 тысяч боеприпасов в день, сейчас это количество гораздо меньше.

Аналитики предлагают ЕС и НАТО упрощать бюрократические процедуры или же давать Украине деньги, чтобы она сама размещала заказы, чтобы избегать бюрократии. Также Германии следовало бы разрешить своим гаубицам вести стрельбу несертифицированными снарядами.

Жозеп Боррель отмечает, что если вопрос боеприпасов не удастся решить, то результат войны может быть в опасности.

Напомним, 7 марта СМИ писали, что Украина просит у США кассетные бомбы Mk-20, чтобы сбрасывать их с дронов на российскую армию.

6 марта СМИ заявили, что союзники Украины приблизились к решению проблемы поставок боеприпасов для ВСУ.