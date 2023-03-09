11 линий обороны: за год в Кривом Роге выкопали 300 км противотанковых рвов, — Вилкул
По словам главы военной администрации города, после полномасштабного вторжения по периметру Кривого Рога построили более 400 взводных опорных пунктов. Укрепления сооружались на территории Днепропетровской и соседних областей.
За год полномасштабной войны в Украине вокруг Кривого Рога Днепропетровской области создали 11 линий обороны. Об этом у себя в соцсетях в четверг, 9 марта, рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул.
По его словам, коммунальные предприятия Кривого Рога при поддержке бизнеса выкопали около 300 км противотанковых рвов и построили более 400 взводных опорных пунктов, районов огневых позиций и укрепрайонов.
Строительство, как уточняет Вилкул, проходило на территории Днепропетровской, а также смежных Херсонской и Николаевской областях.
"И враг не прошел", — комментирует глава военной администрации.
Он подчеркивает, что на сооружение укреплений вокруг города было использовано более 10 тыс. кубометров леса.
"А ровно год назад, когда срочно нужен был лес на блиндаж в Великой Костромке [село в Криворожском районе], чтобы спасать жизни наших ребят, я решил спилить елки и сосны на ЮГОК [Южный горно-обогатительный комбинат]", — добавил Вилкул, добавив прошлогоднюю публикацию в качестве доказательства.
При этом глава военной администрации отмечает, что эскизный проект новой площади перед Домом культуры ЮГОК, где были спилены деревья, уже находится в работе.
Напомним, в феврале в Кривом Роге задержали организаторов крупного наркокартеля, снабжавшего наркотиками всю Украину. Преступники получали более миллиона долларов прибыли в месяц благодаря собственной лаборатории и налаженным схемам продажи запрещенных веществ.
В ночь на 10 февраля россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Кривом Роге. В результате атаки два работника предприятия получили ранения.