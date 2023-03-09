11 линий обороны: за год в Кривом Роге выкопали 300 км противотанковых рвов, — Вилкул

По словам главы военной администрации города, после полномасштабного вторжения по периметру Кривого Рога построили более 400 взводных опорных пунктов. Укрепления сооружались на территории Днепропетровской и соседних областей.

Related video

За год полномасштабной войны в Украине вокруг Кривого Рога Днепропетровской области создали 11 линий обороны. Об этом у себя в соцсетях в четверг, 9 марта, рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, коммунальные предприятия Кривого Рога при поддержке бизнеса выкопали около 300 км противотанковых рвов и построили более 400 взводных опорных пунктов, районов огневых позиций и укрепрайонов.

Строительство, как уточняет Вилкул, проходило на территории Днепропетровской, а также смежных Херсонской и Николаевской областях.

"И враг не прошел", — комментирует глава военной администрации.

Он подчеркивает, что на сооружение укреплений вокруг города было использовано более 10 тыс. кубометров леса.

"А ровно год назад, когда срочно нужен был лес на блиндаж в Великой Костромке [село в Криворожском районе], чтобы спасать жизни наших ребят, я решил спилить елки и сосны на ЮГОК [Южный горно-обогатительный комбинат]", — добавил Вилкул, добавив прошлогоднюю публикацию в качестве доказательства.

Год назад Вилкул разрешил спилить сосны возле ДК ЮГОК

При этом глава военной администрации отмечает, что эскизный проект новой площади перед Домом культуры ЮГОК, где были спилены деревья, уже находится в работе.

Напомним, в феврале в Кривом Роге задержали организаторов крупного наркокартеля, снабжавшего наркотиками всю Украину. Преступники получали более миллиона долларов прибыли в месяц благодаря собственной лаборатории и налаженным схемам продажи запрещенных веществ.

В ночь на 10 февраля россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Кривом Роге. В результате атаки два работника предприятия получили ранения.