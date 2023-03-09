11 ліній оборони: за рік у Кривому Розі викопали 300 км протитанкових ровів, — Вілкул

За словами голови воєнної адміністрації міста, після повномасштабного вторгнення по периметру Кривого Рогу збудували понад 400 взводних опорних пунктів. Укріплення споруджувалися на території Дніпропетровської та сусідніх областей.

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За рік повномасштабної війни в Україні навколо Кривого Рогу на Дніпропетровщині створили 11 ліній оборони. Про це у себе в соцмережах у четвер, 9 березня, розповів голова воєнної адміністрації міста Олександр Вілкул.

За його словами, комунальні підприємства Кривого Рогу за підтримки бізнесу викопали близько 300 км протитанкових ровів та збудували понад 400 взводних опорних пунктів, районів вогневих позицій та укріпрайонів.

Будівництво, як уточнює Вілкул, проходило на території Дніпропетровської, а також суміжних Херсонській та Миколаївській областях.

"І ворог не пройшов", — коментує голова воєнної адміністрації.

Він наголошує, що на спорудження укріплень навколо міста було використано понад 10 тис. кубометрів лісу.

"А рівно рік тому, коли терміново потрібен був ліс на бліндаж у Великій Костромці, щоб рятувати життя наших хлопців, я вирішив спиляти ялинки та сосни на Південний ГЗК", — додав Вілкул, додавши торішню публікацію як доказ.

Рік тому Вілкул дозволив спиляти сосни біля ДК ПГЗК

При цьому голова воєнної адміністрації зазначає, що ескізний проєкт нової площі перед Будинком культури ПГЗК, де спиляли дерева, вже перебуває в роботі.

Нагадаємо, у лютому у Кривому Розі затримали організаторів великого наркокартелю, який постачав наркотики по всій Україні. Злочинці отримували понад мільйон доларів прибутку на місяць завдяки власній лабораторії та налагодженим схемам продажу заборонених речовин.

У ніч проти 10 лютого росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Кривому Розі. В результаті атаки два працівники підприємства отримали поранення.