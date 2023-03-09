Залп на 16 "Калибров": в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара с Черного моря

В Силах обороны юга Украины рассказали, что в море зафиксировано пребывание двух ракетоносителей. Там отмечают, что ВС РФ пытаются уничтожить как можно больше критической инфраструктуры.

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В Черном море находятся два ракетоносителя, которые снаряжены 16 "Калибрами". Об этом 9 марта сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Украинские войска уже зафиксировали передвижение военных судов в акватории Черного моря. По словам Гуменюк, российские захватчики пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что никаких изменений нет и ничего не происходит.

"Вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей", — рассказала Гуменюк.

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркнула, что пуски ракет вполне вероятны. Украинские защитники призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Пребывание в укрытии после объявления ответного сигнала позволит сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Российские войска пытаются уничтожить как можно больше критической инфраструктуры. Враг надеется, что это повлияет на дух украинского народа и позволит захватчикам достичь целей прекращения сопротивления. Их попытки провоцируют обратный эффект.

Напомним, 9 марта российские войска организовали массированные ракетные пуски. Захватчики применили также гиперзвуковые "Кинжалы". В ряде областей сообщается о повреждениях объектов инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

На территории украинской столицы взрывы прогремели в Голосеевском и Святошинском районах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что двое жителей Святошинского района получили ранения в результате падения обломков ракет, их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Еще трое граждан обратились за медицинской помощью. Также повреждены несколько автомобилей.