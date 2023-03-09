Залп на 16 "Калібрів": у ЗСУ попередили про загрозу нового масованого удару з Чорного моря

У Силах оборони півдня України розповіли, що у морі зафіксовано перебування двох ракетоносіїв. Там зазначають, що ЗС РФ намагаються знищити якомога більше критичної інфраструктури.

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У Чорному морі перебувають два ракетоносії, які споряджені 16 "Калібрами". Про це 9 березня повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Українські війська вже зафіксували пересування військових суден в акваторії Чорного моря. Зі слів Гуменюк, російські загарбники намагалися, завівши усі ракетоносії до пунктів базування, вдати, що ніяких змін немає та нічого не відбувається.

"Разом з активністю тактичної та стратегічної авіації було зафіксовано виведення і ракетоносіїв", – розповіла Гуменюк.

Представниця Збройних сил України (ЗСУ) наголосила, що пуски ракет цілком ймовірні. Українські захисники закликають не нехтувати повітряними тривогами. Перебування в укритті після оголошення відповідного сигналу дозволить зберегти не тільки здоров'я, а й життя.

Російські війська намагаються знищити якомога більше критичної інфраструктури. Ворог сподівається, що це вплине на дух українського народу та дозволить загарбниками досягти цілей щодо припинення спротиву. Їхні намагання провокують зворотний ефект.

Нагадаємо, 9 березня російські війська організували масовані ракетні пуски. Загарбники застосували також гіперзвукові "Кинджали". У низці областей повідомляється про пошкодження об'єктів інфраструктури, є загиблі та поранені.

На території української столиці вибухи пролунали у Голосіївському та Святошинському районах. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що двоє жителів Святошинського району зазнали поранень внаслідок падіння уламків ракет, їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще троє громадян звернулися за медичною допомогою. Також пошкоджено декілька автомобілів.