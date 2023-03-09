Фильтрация продолжается: РФ усложняет передвижение между оккупированными городами, — Маляр

"Власти" на оккупированных территориях пытаются подавить протестные настроения населения, как отмечают в Минобороны, и поэтому усиливают ограничения.

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Российская Федерация значительно усилила фильтрационные мероприятия на оккупированных территория и усложняет перемещение между городами. Об этом заявила замминистр обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

С каждым днем условия проживания людей на захваченных российскими войсками территориях ухудшаются, а россияне не в силе обеспечить функционирование нужных элементов системы жизнедеятельности людей.

"Для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения и учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах региона", — говорится в сообщении.

Российское командование также периодически усложняет возможность перемещаться между населенными пунктами. На данный момент для этого нужно обязательно оформлять разрешение на перемещение.

"Так в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенных пунктов, в которых функционируют соответствующие учреждения", — отмечает Анна Маляр.

Такой порядок вещей вызывает недовольство среди местного населения, и вместо решения проблемы "власти" усиливают фильтрационные меры и административно-полицейский режим. Связано это с опасением возможных протестных настроений общественности.

Напомним, 15 февраля у Зеленского пояснили, для чего РФ везет россиян на оккупированные земли. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Кремль все еще пользуется методиками из СССР и пытается искусственно подменить население оккупированных территорий.