Фільтрація триває: РФ ускладнює пересування між окупованими містами, — Маляр

"Влада" на окупованих територіях намагається придушити протестні настрої населення, як зазначають у Міноборони, і тому посилює обмеження.

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Російська Федерація значно посилила фільтраційні заходи на окупованій території та ускладнює переміщення між містами. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

З кожним днем умови проживання людей на захоплених російськими військами територіях погіршуються, а росіяни неспроможні забезпечити функціонування необхідних елементів системи життєдіяльності людей.

"Для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатися до установ та установ, які знаходяться виключно у великих містах регіону", — йдеться у повідомленні.

Російське командування також періодично ускладнює можливість пересуватися між населеними пунктами. Наразі для цього необхідно обов'язково оформляти дозвіл на переміщення.

"Так у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформлювати дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи", — зазначає Ганна Маляр.

Такий порядок речей викликає невдоволення серед місцевого населення, і замість вирішення проблеми "влада" посилює фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим. Це пов'язано з побоюванням можливих протестних настроїв громадськості.

Нагадаємо, 15 лютого у Зеленського пояснили, для чого РФ везе росіян на окуповані землі. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Кремль все ще користується методиками із СРСР і намагається штучно підмінити населення окупованих територій.