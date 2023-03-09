"Важен единый голос": новый президент Чехии Павел вспомнил Украину на инаугурации (видео)

В своей речи глава государства выразил поддержку Украины и пообещал быть верным своему народу. За инаугурацией наблюдали около 800 гостей.

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На состоявшейся в обед 9 марта инаугурации новый президент Чехии Петр Павел вспомнил Украину. Он сообщил, что считает важной сплоченность стран Центральной Европы. Об этом сообщили в чешском СМИ ČT24.

Лидер Чехии заявил, что страна может быть сплоченным игроком во внешней политике. По мнению президента, для победы Украины важен единый центральноевропейский голос.

Как сообщает другое чешское медиа Forum24, полномочия предыдущего президента Чехии Милоша Земана закончились еще в полночь 8 марта. Государство оставалось без лидера до обеда следующего дня. После 14:00 9 марта Петр Павел, победивший во втором туре выборов, принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града.

"Я обещаю верность Чехии. Я обещаю соблюдать ее конституцию и законы. Своей честью обещаю, что буду занимать свой пост в интересах всех людей и в соответствии с моими знаниями и совестью", — сказал Павел.

Петр Павел стал президентом Чехии — инаугурация

За инаугурацией наблюдали около 800 гостей, большинство из которых — депутаты, сенаторы, судьи, ректоры, послы и другие представители важных институций и общественной жизни.

Напомним, Петр Павел посещал Украину в 2018 году в роли генерала НАТО. Он поддерживает предоставление военной помощи украинцам и открыто желает России поражения в войне и ответственности за свои преступления.

27 февраля он был замечен на концерте ТНМК в Праге. Петр Павел посетил мероприятие в поддержку украинцев, проходившего у посольства. Почетный гость стоял у сцены с чаем в бумажном стаканчике и слушал выступление украинской группы ТНМК.