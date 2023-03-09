"Важливий єдиний голос": новий президент Чехії Павел згадав Україну на інавгурації (відео)

У своїй промові очільник країни висловив підтримку України та пообіцяв бути вірним своєму народу. За інавгурацією спостерігало близько 800 гостей.

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На інавгурації, що відбулася в обід 9 березня, новий президент Чехії Петр Павел згадав Україну. Він повідомив, що вважає важливою згуртованість країн Центральної Європи. Про це повідомили у чеському ЗМІ ČT24.

Лідер Чехії заявив, що країна може бути згуртованим гравцем у зовнішній політиці. На думку президента, для перемоги України важливий єдиний центральноєвропейський голос.

Як повідомляє інше чеське медіа Forum24, повноваження попереднього президента Чехії Мілоша Земана закінчилися ще опівночі 8 березня. Держава залишалася без лідера до обіду наступного дня. Після 14:00 9 березня Петро Павел, що переміг у другому турі виборів, склав президентську присягу у Владиславській залі Празького Граду.

"Я обіцяю вірність Чехії. Я обіцяю дотримуватися її конституції та законів. Своєю честю обіцяю, що буду обіймати свою посаду в інтересах усіх людей і згідно з моїми знаннями та совістю", — промовив Павел.

Петр Павел став президентом Чехії — інавгурація

За інавгурацією спостерігало близько 800 гостей, більшість з яких — депутати, сенатори, судді, ректори, посли та інші представники важливих інституцій і громадського життя.

Нагадаємо, Петр Павел відвідував Україну у 2018 році в ролі генерала НАТО. Він підтримує надання військової допомоги українцям та відкрито бажає Росії поразки у війні й відповідальності за свої злочини.

27 лютого його помітили на концерті ТНМК у Празі. Петр Павел завітав на захід у підтримку українців, що проходив біля посольства. Почесний гість стояв біля сцени з чаєм у паперовому стаканчику та слухав виступ українського гурту ТНМК.