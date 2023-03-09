"Технология РФ для атаки на Молдову": в ОП ответили на обвинения "ПМР" о подготовке теракта

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, говоря о "терактах" Украины, Москва хочет изменить повестку дня и обвинить Киев в преступлениях. Кроме того, РФ пытается расшатать ситуацию в Молдове разными способами.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление так называемого "министерства госбезопасности" Приднестровья о предотвращении теракта, который якобы готовила СБУ. По его словам, это технология России, чтобы атаковать Молдову. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Все, что касается России — очень предсказуемо… Никаких мотивов, никаких намерений, совершать где-то, какие-то действия, которые можно квалифицировать как террористический акт Украина не имеет. Нам это не нужно, нам есть чем заниматься на поля боя", — отметил он.

По его словам, говоря о "терактах" Украины, Москва хочет изменить повестку дня и обвинить Киев в преступлениях.

Михаил Подоляк добавил, что Россия пытается атаковать Молдову разными способами:

заявления Минобороны РФ о "вторжении" Украины в Приднестровье, которые не соответствуют действительность; попытка устроить переворот в Кишиневе, проплачивая пророссийские митинги, которые поддерживают местные партии; фейковое обвинение Украины в подготовке "теракта" в Приднестровье.

Напомним, 9 марта "министерство госбезопасности" ПМР сообщило о предотвращении покушения на "президента ПМР" Вадима Красносельского, обвинив в этом СБУ. В ведомстве заявили, что подозреваемые в подготовке нападения на Красносельского задержаны. В Приднестровье говорят, что теракт хотели организовать в самом центре Тирасполя.

В пресс-службе СБУ опровергли обвинения ПМР и заявили, что это "прямая провокация России". В спецслужбе добавили, что прослеживается четкая цель Кремля расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство