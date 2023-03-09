"Технологія РФ для атаки на Молдову": в ОП відповіли на звинувачення "ПМР" щодо підготовки теракту

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, говорячи про "теракти" України, Москва хоче змінити порядок денний та звинуватити Київ у злочинах. Крім того, РФ намагається розхитати ситуацію в Молдові різними способами.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву так званого "міністерства держбезпеки" Придністров'я про запобігання теракту, який нібито готувала СБУ. За його словами, це технологія Росії, щоб атакувати Молдову. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Все, що стосується Росії — дуже передбачувано... Жодних мотивів, жодних намірів здійснювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт Україна не має. Нам це не потрібно, нам є чим займатися на полі бою", — зауважив він.

За його словами, говорячи про "теракти" України, Москва хоче змінити порядок денний і звинуватити Київ у злочинах.

Михайло Подоляк додав, що Росія намагається атакувати Молдову різними способами:

заяви Міноборони РФ про "вторгнення" України у Придністров'я, які не відповідають дійсності; спроба влаштувати переворот у Кишиневі, сплачуючи проросійські мітинги, які підтримують місцеві партії; фейкове звинувачення України у підготовці "теракту" в Придністров'ї.

Нагадаємо, 9 березня "міністерство держбезпеки" ПМР повідомило про запобігання замаху на "президента ПМР" Вадима Красносільського, звинувативши у цьому СБУ. У відомстві заявили, що підозрюваних у підготовці нападу на Красносільського затримано. У Придністров'ї кажуть, що теракт хотіли організувати у самому центрі Тирасполя.

У пресслужбі СБУ спростували звинувачення ПМР та заявили, що це "пряма провокація Росії". У спецслужбі додали, що простежується чітка мета Кремля розхитати ситуацію на території, яка фактично окупована та підконтрольна їй, звинувативши у цьому нашу державу