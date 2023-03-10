Проект Mutant: в США разрабатывают новый тип сгибающихся в полете ракет (видео)

Концепция предполагает, что головка ракеты может менять направление полета, чтобы поражать высокоманевренные цели, включая истребители будущего.

Related video

ВВС США изучают новую концепцию повышения вероятности попадания в воздушном бою. Для этого ракеты сделают сгибаемыми. Об этом сообщает The War Zone.

Новая концепция предполагает, что ракета будет иметь сгибаемую носовую часть. Это позволит поражать высокоманевренные цели, включая будущие боевые самолеты, включая истребители 6 поколения. Исследовательская лаборатория ВВС раскрыли подробности о проекте преобразования ракетных комплексов с помощью технологии шарнирно-сочлененной носовой части (MUTANT). Отмечается, что последние 6 лет в США ведут разработку сгибаемой ракеты, а сама концепция таких боеприпасов была заложена еще в 1950-х годах.

Ракета MUTANT

В ВВС США стремятся изменить базовый расчет: для большей эффективности ракеты нужно иметь большую дальность, маневренность и отзывчивость планера при ограниченном весе. На все три показателя влияет система управления ракетой.

Новый концепт предполагает, что ракета MUTANT будет иметь секцию в передней части корпуса ракеты, что позволит отклоняться от центральной оси. Для этого делается специальный шарнир, схожий с выхлопным соплом в истребителях F-35B. На пути данной концепции есть препятствие в виде материалов. Для ракеты класса "воздух-воздух" необходимо, чтобы конструкция выдерживала высокие температуры и перегрузку из-за высоких скоростей. Кроме этого, вся передняя часть ракеты должна выдерживать воздействие быстрого изменения направления полета.

Соотношение температуры и скорости

Поэтому AFPL работают над композитной конструкцией, включающую металлический внутренний каркас, заполненный эластомером. Конечный вариант разработки будет способен летать на высоких сверхзвуковых скоростях и выдерживать температуру до 900 градусов по Цельсию.

В США продолжаются тесты сгибающейся ракеты

Разработчики уже провели ряд наземных испытаний различных компонентов ракеты, однако требуются еще тесты. Первоначально ракета устроена на глубоко модифицированной AGM-114 Hellfire класса "воздух-воздух". К концу 2024 года планируют завершить очередной этап испытаний, в ходе которого будут управляться плавники и носовая часть ракеты для маневрирования.

Напомним, 8 марта в ВВС США раскрыли подробности концепции достижения воздушного превосходства в будущем.

27 сентября в СМИ писали, что США стремятся обогнать Китай в создании истребителя 6 поколения.