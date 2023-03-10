Проєкт Mutant: у США розробляють новий тип ракет, що згинаються в польоті (відео)

Концепція передбачає, що головка ракети може змінювати напрямок польоту, щоб уражати високоманеврену ціль, включаючи винищувачі майбутнього.

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ВПС США вивчають нову концепцію підвищення ймовірності поцілювання в повітряному бою. Для цього ракети зроблять такими, що згинаються. Про це повідомляє The War Zone.

Нова концепція передбачає, що ракета матиме носову частину, що згинається. Це дозволить уражати високоманеврену ціль, включаючи майбутні бойові літаки, включаючи винищувачі 6 покоління. Дослідницька лабораторія ВПС розкрила подробиці про проєкт перетворення ракетних комплексів за допомогою технології шарнірно-зчленованої носової частини (MUTANT). Зазначається, що останні 6 років у США ведуть розробку ракети, що згинається, а сама концепція таких боєприпасів була закладена ще в 1950-х роках.

Ракета MUTANT

У ВПС США прагнуть змінити базовий розрахунок: для більшої ефективності ракети потрібно мати більшу дальність, маневреність і чутливість планера в разі обмеженої ваги. На всі три показники впливає система керування ракетою.

Новий концепт передбачає, що ракета MUTANT матиме секцію передньої частини корпусу ракети, що дозволить відхилятися від центральної осі. Для цього робиться спеціальний шарнір, схожий на вихлопне сопло у винищувачах F-35B. На шляху цієї концепції є перешкода у вигляді матеріалів. Для ракети класу "повітря-повітря" необхідно, щоб конструкція витримувала високі температури та перевантаження через високі швидкості. Крім цього, вся передня частина ракети має витримувати вплив швидкої зміни напрямку польоту.

Співвідношення температури та швидкості

Тому AFPL працюють над композитною конструкцією, що включає внутрішній металевий каркас, заповнений еластомером. Кінцевий варіант розробки буде здатний літати на високих надзвукових швидкостях і витримувати температуру до 900 градусів за Цельсієм.

У США продовжуються тести ракети, що згинається

Розробники вже провели низку наземних випробувань різних компонентів ракети, проте потрібні ще тести. Спочатку ракета влаштована на глибоко модифікованій AGM-114 Hellfire класу "повітря-повітря". До кінця 2024 року планують завершити черговий етап випробувань, у ході якого керуватимуть плавцями та носовою частиною ракети для маневрування.

Нагадаємо, 8 березня у ВПС США розкрили подробиці концепції досягнення повітряної переваги в майбутньому.

27 вересня в ЗМІ писали, що США прагнуть обігнати Китай у створенні винищувача 6 покоління.